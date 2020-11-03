Бой Поветкин-Уайт переносится из-за коронавируса у россиянина

Обладатель временного титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, российский боксер Александр Поветкин на пресс-конференции в августе 2020 г. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Наш прославленный боксер-профессионал Александр Поветкин госпитализирован. А ведь Русский Витязь должен был проводить бой-реванш против Диллиана Уайта, которого он победил в августе в Англии. В том поединке Поветкин сам побывал в нокдауне, но потом апперкотом отправил соперника на канвас. Уайт воспользовался пунктом в контракте и запросил ответный бой, который должен был состояться 21 ноября в Англии.

Мы связались с его промоутером, главой компании «Мир бокса» Андреем Рябинским.

- Андрей Михайлович, мы слышали, у Александра коронавирус.

- Да.

- А как его самочувствие?

- Хорошее. Отвезли в больницу на всякий случай. Небольшая температура у него есть.

- У него сейчас подготовительный цикл шел, он тренировался вовсю?

- Да.

- Говорят, что на пике форме это заболевание может быть даже опаснее.

- Этого я не знаю, врачей надо спрашивать. Он находится в одной из московских больниц.

- Теперь, я так понимаю, бой сдвигается. У вас контракт на руках был?

- Да.

- И что теперь? Вы сообщили своим английским партнерам?

- Да.

- И как они это восприняли?

- Спокойно. Ну, а как? Любой может заболеть.

- И когда, как вы думаете, возможно будет провести этот бой?

- Сейчас пока рано об этом говорить. Давайте он выздоровеет сначала, потом вернемся к этому вопросу.

- То есть в этом году уже не ждем?

- Не ждем.

- Передавайте ему привет от всех болельщиков. Мы надеемся, что он быстро победит и в этом бою.

- Хорошо. Договорились. Передам.