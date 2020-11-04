Что будет делать Хабиб Нурмагомедов после ухода из спорта

Спортсмен набрал такую популярность, что стал чуть ли не еще одним символом России. Фото: Instagram.com

«Чемпион мира Ха-а-абиб Нур-р-рмагомедов!» - гремел над «Бойцовским островом» голос легендарного анонсера единоборств Брюса Баффера, объявляя о 29-й победе Хабиба. Но сам Орел, высвободив поднятую руку из судейского захвата, стянул перчатки и опустился на колени.

Подбежала команда Нурмагомедова, и кто-то протянул полотенце - чтобы мир, наблюдавший за главным боем года, не увидел слез победителя. А Хабиб, уткнув в него лицо, прощался. С отцом, мечту которого он исполнил уже после его смерти, и с карьерой лучшего бойца в мире - такое обещание он дал своей маме.

29 боев - в них 29 побед и ни одного поражения, «заснувшие» в его удушающих приемах соперники, треш-ток, конфликты и золотые чемпионские пояса UFC - все это осталось в прошлом. Уже через пару часов мир гадал, что будет с Хабибом Нурмагомедовым дальше.

Бизнес? Или все-таки политика?

Может быть, он еще вернется? В единоборствах принято, прощаясь, не уходить насовсем, а потом срывать большой куш с истосковавшихся болельщиков. Или станет бизнесменом? Своими кулаками он так или иначе заработал более 100 млн долларов.

Или уйдет в политику? Нурмагомедов все-таки признан одним из пяти самых влиятельных мусульман мира. Не случайно после каждой победы его поздравляет Владимир Путин, а после окончания карьеры чемпиона уже пригласили в Кремль.

Популярность Хабиба на Кавказе сумасшедшая. Его уже сейчас называют будущим президентом Дагестана. За Инстаграмом Нурмагомедова следят два десятка миллионов человек, и каждое сказанное им слово о жизни и религии разносится моментально. Из-за этих слов и поступков он ругался с шоу-бизнесом, нарывался на насмешки соперников и ссорился с Рамзаном Кадыровым.

Так что понятно только одно - с уходом из клетки, которой огорожен настил октагона ММА, история Хабиба не заканчивается. Слишком для многих он стал кумиром. А еще для большего числа - тем раздражителем, чьи высказывания и поведение вызывают споры.

Почему он никогда не выступал под российским флагом

Через несколько часов после того, как стало известно об уходе Хабиба, владелец «Спартака» Леонид Федун обещал, если Нурмагомедов вернется, предоставить ему стадион для боя: «Здесь Хабиб получит поддержку 50 тысяч болельщиков». Но Леонид Арнольдович, похоже, беспокоится зря. Во-первых, многие российские фанаты выступают против Хабиба. Во-вторых, Нурмагомедов ни одного из своих боев не проводил в России. Более того, он ни разу не выходил на поединки с российским флагом в руках.

Когда Хабиба спрашивают почему, он психует. «Смени разговор, и давайте разговаривать о спорте, а не о политике», - оборвал он журналиста, который первым рискнул задать ему вопрос о флаге. Но все-таки объяснил, что в США его все равно считают русским, у него российский паспорт, а флаг высвечивается на экранах, которые висят над октагоном.

Но факт остается фактом - невозможно найти ни одной фотографии, где Хабиб с российским триколором. Зато он без проблем носит олимпийки и бейсболки с надписью «Россия» или «Russia». А с российским знаменем часто выходил отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Не дерется в Рамадан

Нет ни одного выступления на публике, чтобы Хабиб Нурмагомедов не упомянул Всевышнего:

«Никто не идеален, но такая религия, как ислам, идеальна...»

«Я никогда не хотел быть популярным. Я мусульманин, и, как для верующего человека, у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха Мухаммед...»

«Уход моего отца - тоже воля Всевышнего. Религия мне очень помогает справиться с этим…»

Это все фразы Нурмагомедова. Он спорит о религии с другими бойцами ММА и никогда не дерется в Рамадан. Все это прибавляет Хабибу популярности на Кавказе. Но одновременно дает аргументы его врагам: они говорят, что такой религиозный человек не имеет права полуголым бить других людей и зарабатывать на этом деньги. После ухода Хабиба из спорта этот козырь выбит из рук его недоброжелателей.

Любимый герой - имам Шамиль

Политические пристрастия Нурмагомедова иногда радикальны. Но за них он тоже бьется, причем не глядя на имена оппонентов. Есть одна история, которая лучше всего демонстрирует это. Однажды Хабиб публично поспорил с Рамзаном Кадыровым. Их рассорил Шамиль - предводитель кавказских горцев позапрошлого века. «Имам Шамиль приказывал казнить любого чеченца, который говорил о мире с Россией» - в одном из интервью.

Хабиб на своей странице в Инстаграме тут же ответил: «Имам Шамиль - это человек, на теле которого было более 10 сквозных ран, полученных на полях сражений, не говоря уже о других мелочах. Клянусь Аллахом, иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, насколько я далек от того, чтобы просто быть похожим на имама Шамиля».

Под этим постом почти полмиллиона лайков. Шамиль популярен в Дагестане, некоторые бойцы ММА щеголяли в футболках с его портретом. А значит, Хабиб заработал еще множество очков в своей республике.

И так с Нурмагомедовым почти всегда. Практически каждое его высказывание вызывает столкновение его сторонников и противников. Спорт в какой-то мере защищал Хабиба - недоброжелателям он отвечал в октагоне своими победами. Теперь чемпиону нужно учиться жить без этой брони и не искать конфликтов на ровном месте. Ну если он, конечно, после окончания спортивной карьеры выберет для себя путь публичного лидера.

СЕМЬЯ

Завершить карьеру попросила мама. Она всегда была против боев

Хабиб не только ушел вовремя, он сумел объяснить все так, что к нему не осталось ни одного вопроса. «Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с мамой три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца», - это первые слова Хабиба после прощального поединка. Но кто тот человек, ради которого чемпион уходит на пике своей славы?

Маму Хабиба зовут Патимат. Она вышла замуж за Абдулманапа Нурмагомедова в 1984 году и родила троих детей - двоих сыновей и дочку. Хабиб был средним - самым беспокойным и, кажется, самым любимым. Отец работал, старший брат уехал учиться, сестренка была еще мала, и на будущего чемпиона свалились заботы, каких всегда полно в селе. «Я был семейным министром сельского хозяйства. Мы с мамой занимались и скотом, и огородом, и самим домом», - вспоминал Хабиб.

Патимат была с самого начала против того, чтобы средний сын занимался борьбой, но как могло быть по-другому в семье известного Абдулманапа Нурмагомедова? Так что мама стирала в холодной воде форму Хабиба и его брата, а потом просила сына не бить людей по лицу: «Сынок, делай свое. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий, и пускай постучит, чтобы на этом закончилось».

Когда все заканчивалось, первым делом Хабиб звонил маме - у них традиция раза два в день говорить по телефону. Теперь для нее все закончилось. Сын вернулся домой.

Хабиб чтит мусульманские традиции - никто не должен видеть лицо его жены. Фото: Instagram.com

Что известно о его жене?

Супругу Хабиба, как и его маму, тоже зовут Патимат, во всяком случае так говорят источники. В интернете можно найти только одну фотографию, где видно ее лицо. Здесь семья Нурмагомедовых тоже верна традициям.

Патимат и Хабиб познакомились еще в детстве, когда жили в одном селе. Потом семья будущего чемпиона переехала в Кироваул, а потом и вовсе в Махачкалу. Но, как оказалось, Хабиб не забыл о своей детской привязанности. И через много-много лет, когда Хабиб уже прославился, он попросил отца съездить и посвататься к семье Патимат.

Свадьба была красочной, на ней гуляли 1200 гостей. Невеста была укутана в белые непроницаемые одежды - по мусульманским традициям никто не должен видеть лицо жены. Эти снимки потом и появились в сети и стали еще одной мишенью для треш-тока Конора Макгрегора. А потом Патимат подарила Хабибу троих детей - старшей дочери Фатиме уже пять лет, в декабре сыну Магомеду исполнится 3 года, второму сыну - год. Причем Хабиб окутал свою семью такой тайной, что имя третьего его сына неизвестно. Это как раз та часть его жизни, к которой он вообще не подпускает посторонних.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Непобежденный боец вернулся в Дагестан. Вот что сказал герой в аэропорту:

- Приехал домой, чтобы немного отдохнуть, все осмыслить, переосмыслить то, что я сделал за карьеру. Жизнь продолжается, у нас Ислам Махачев продолжает идти к пьедесталу. Отец говорил, что, когда я уйду, придет другой чемпион. И я очень надеюсь на это и желаю ему удачи. Все по-разному отреагировали, конечно, на мой уход. Президент UFC Дэйна Уайт, конечно, хочет, чтобы я остался, деньги зарабатывал. Но я очень счастлив, что это решение принял. Считаю, что это самый подходящий момент для того, чтобы уйти. Я сделал достаточно.

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