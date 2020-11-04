Пока нельзя точно сказать, чего хочет толпа Фото: REUTERS

Выборы президента США еще не закончились, а у Белого дома уже проходят демонстрации. Тысячи людей в защитных масках собрались у главного административного здания страны. Пока нельзя точно сказать, чего хочет толпа. Скандирующие люди держат в руках плакаты, часть из них периодически исполняет заученный танец.

Президент Американского университета в Москве из Вашингтона Эдуард Дмитриевич Лозанский дал свой комментарий по поводу происходящего возле Белого дома.

У Белого дома в Вашингтоне начались протесты Фото: REUTERS

«Сейчас собирается народ вокруг Белого дома. Сегодня там установили третий эшелон забора. Там был один забор всегда, потом добавили второй, а сейчас третий заколоченный. Сегодня мы проехались с женой по главным улицам. Практически все магазины, аптеки, банки заколачиваются. И люди готовятся к каким-то неприятным событиям. Особенно если вдруг победа будет приближаться к Трампу», - сказал специалист.

Он отметил, что беспорядки могут начаться, если на президентских выборах победит Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди собираются перед Белым домом во время президентских выборов в США

Полиция и службы безопасности приведены в полную готовность (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нью-Йорк замер в ожидании итогов президентских выборов. И заодно заколотил витрины

Самый крупный мегаполис США готовится к беспорядкам (подробности)