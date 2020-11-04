Диего Марадона перенес операцию на головном мозге

После празднования своего 60-летия знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона попал в больницу Фото: REUTERS

Во вторник, 3 ноября, аргентинские СМИ сообщили, что через день после празднования своего 60-летия знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона попал в больницу. Сначала говорили, что ничего страшного, это просто плановое обследование в частной клинике города Ла-Плата, где он уже лежал в сентябре.

Его врач Леопольд Луке сообщил, что он прибыл в больницу с обезвоживанием организма и через три дня все должно прийти в норму. Но проблемы оказались более серьезными и Диего перевезли в клинику «Оливос», расположенную на севере Буэнос-Айреса.

А сегодня стало известно, что Марадоне сделали операцию на головном мозге. Его лечащий врач Луке, который по специализации является нейрохирургом, и курировал эту операцию, сообщил, что Диего удалили субдуральную гематому. В целом операция, которая продолжалась 1 час 20 минут, прошла успешно.

- Гематома была успешно убрана. Диего хорошо перенес операцию. Он бодрствует и чувствует себя очень хорошо, - сказал Луке.

Газета Clarin при этом сообщает, что гематому удалось обнаружить при помощи компьютерной томографии, но операция началась только через несколько часов, поздно вечером, поскольку родственники на сразу дали разрешение на хирургическое вмешательство.

Теперь все надеются, что Марадона поправится, и сможет через какое-то время вернуться к обязанностям тренера «Химансии».

Марадона ударился головой?

Обсуждая гематому Марадоны, специалисты отмечают, что обычно такие травмы получают при ударе о что-то головой, но о том что Диего упал, или его кто-то ударил по голове, ничего неизвестно. При этом нейробиолог Клаудио Вайсбург в газете Rionegro прокомментировал операцию:

"Для того, чтобы снизить внутричерепное давление в двух местах, где находился сгусток крови, делаются два небольших отверстия. После этого производится небольшая чистка и наблюдается, не вызвало ли хирургическое вмешательство дополнительное кровотечение. Гипертония, проблемы с сердцем и избыточный вес увеличивают риск вмешательства по удалению гематомы”, - говорит специалист.

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