Реакция мировых лидеров на выборы в США: Словения поздравляет Трампа, Британия грезит о Байдене

Итоги выборов в США еще не подведены. Фото: REUTERS

В США идет подсчет голосов проголосовавших на выборах президента. Разрыв между кандидатами минимальный, даже предварительные результаты в масштабе всей страны не объявлены, но в мире уже реагируют на главное событие уходящего года в США.

«КП» собрала заявления зарубежных политиков:

Великобритания

Глава британского МИД Доминик Рааб заявил о своей уверенности в нормализации и укреплении британо-американских отношений вне зависимости от того, кто победит.

А вот лидер партии Brexit Найджел Фарадж убежден, что второй срок президентства Дональда Трампа развяжет политику руки и он проявит большую жестокость.

- Я думаю, что Дональд Трамп на своем втором сроке будет Дональдом Трампом без смирительной рубашки. Это будет Дональд Трамп, способный выполнять обещания, данные американским избирателям, - сказал он. - На втором сроке мы увидим гораздо более радикального президента, вообще ничем не сдерживаемого.

Глава британского МИД Доминик Рааб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ

Канцлер Ангела Меркель внимательно следит за подсчетами голосов избирателей в США, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

Вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц выразил надежду, что США останутся для Германии важным партнером, несмотря на исход выборов. При этом он отметил важность соблюдения демократической процедуры голосования.

- Мы в ЕС, глядя на развитие в США, на международную политику, имеем причины настаивать на том, чтобы Европа развивала собственные силы. Речь о европейском суверенитете, если мы обсуждаем будущую политику, чтобы основанный на правилах мировой порядок мог быть установлен, мирный и способствующий возможности развития всех наций и их благосостояния, - добавил Шольц.

Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметила, что в США уже началась «битва» за легитимность результатов выборов и такая ситуацию крайне взрывоопасна и чревата конституционным кризисом.

В свою очередь, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Германия не готова к еще четырем годам президентства Дональда Трампа.

- Германия не настроена на то, чтобы еще четыре года работать с Трампом. Вторая победа на выборах бросит нам серьезный вызов, такой, к которому мы еще не готовы, — написал политик в своем Твиттере.

Глава Германии Ангела Меркель Фото: REUTERS

Франция

Лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что переизбрание республиканца Дональда Трампа выгоднее для Франции, чем победа демократа Джо Байдена.

- Трамп – это возвращение наций, это прекращение дикой глобализации, ослабления регулирования, исчезновения границ, которое, я думаю, вредит нациям, - заметила политик.

Лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словения

На родине первой леди США Мелании Трамп уже празднуют победу Дональда Трампа. По крайне мере, премьер-министр Янез Янша уже поздравил кандидата от Республиканской партии с переизбранием, несмотря на то, что до сих пор нет итоговых результатов. При этом глава правительства Словении заявил, что чем больше журналисты будут отрицать победу Трампа, тем более внушительным будет его триумф.

Сербия

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель рассказал что сербская диаспора в США отдала свои голоса за Дональда Трампа.

- Если Трамп побеждает, то благодаря штатам с большой сербской диаспорой. Не имеет значения, что по официальной статистике это не такое большое число жителей, потому что они при переписи называют себя американцами, но остались на национальных позициях, - сказал Шешель. -Это те же самые штаты, где на прошлых выборах побеждала кандидат демократов Хилари Клинтон, но после нашей поддержки Трампу, в том числе нашей партии, изменилось соотношение сил. Это Мичиган, Висконсин, Индиана, Огайо и Пенсильвания. Политик выразил надежду, что победа Трампа поможет улучшить отношения Вашингтона с Белградом, Москвой и Пекином.

Чехия

Глава чешского МИД Томаш Петршичек заявил, что хорошие отношения между Прагой и Вашингтоном сохранятся в будущем, и на них никоим образом не повлияет исход голосования.

- Переговоры на самом высоком уровне между представителями Чехии и США в последние годы являются доказательством весьма интенсивных союзнических отношений между обеими странами. Я верю в то, что в этом позитивном направлении мы продолжим наше сотрудничество независимо от результатов американских президентских выборов, - заметил он.

Япония

В Японии убеждены в укреплении альянса с Соединенными Штатами и итог выборов не повлияет на это. Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

- В любом случае, японо-американский альянс составляет основу внешней политики Японии, поэтому вне зависимости от результатов выборов в США Япония будет укреплять этот альянс и тесное взаимодействие, тут изменений нет, - заверил министр.

Китай

В Поднебесной настаивают, что выборы президента в США - это исключительно внутреннее дело Америки. Пекин не занимает какую-либо позицию в этом вопросе. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Бразилия

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтона Моурау сказал, что его страна будет придерживаться нейтральной позиции, если выборы в США закончатся судебными разбирательствами.

- Это все внутренняя политика США, мы не имеем к этому отношения, такой наш конституционный принцип. Мы не допускаем вмешательства в наши внутренние дела, и сами не вмешиваемся во внутренние дела остальных, - отметил он.

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