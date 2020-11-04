Итоги голосования на выборах президента США 2020: когда озвучат и что мешает подвести

Кто из двух кандидатов на пост хозяина Белого дома победил — до сих пор не ясно Фото: REUTERS

Главная политическая баталия пришла к стратегическому тупику: кто из двух кандидатов на пост хозяина Белого дома победил — до сих пор не ясно, ведь итоги голосования на выборах президента США 2020 года не подведены. В ключевых штатах, которые и определят исход выборов, вперёд вырывался то Дональд Трамп, то его оппонент-демократ Джо Байден.

Но последний лидирует как-то странно, ступенчатые графики внезапного прироста его голосов, по мнению критиков, очень похожи на вбросы. Оба кандидата поспешили объявить о победе, но бить себя в грудь — мало: нужно дождаться официальных результатов. Тем более, что 4 года назад, на прошлых выборах, таковые последовали уже на следующее утро после дня голосования.

А сейчас с этим проблемы, Трамп требует пересчитать «подозрительные» голоса (особенно пришедшие по почте). А в Джорджии и вовсе случился комический инцидент: на важнейшем избиручастке, где находились бюллетени, «внезапно» прорвало трубу — и подведение итогов отложили.

«КП» спросила экспертов по США, сколько нам ещё ждать официального объявления итогов забега на Белый дом.

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, автор исследований по истории американских спецслужб: Повторяется «проблема-2000»

— Четыре года назад разрыв по выборщикам между Трампом и Хиллари был хоть и небольшой, но очевидный. Поэтому результаты объявили уже наутро. А сейчас по ключевым штатам оба кандидата идут ноздря в ноздрю.

Поэтому, скорее всего, повторится ситуация 2000 года, когда Джордж Буш-младший и Ал Гор набрали почти равное количество голосов. Тогда результаты на спорных участках по много раз пересчитывали, точку в итоге поставил Верховный Суд США, объявивший победителем Буша. Но, хочу подчеркнуть, это произошло почти через месяц после дня выборов. И страна тогда была не настолько поляризована, уличных войн между «красными» и «синими» (цвета двух главных партий) не было.

Полагаю, нечто подобное произойдёт и сейчас — то есть официальных итогов можно будет ждать месяц, а то и больше. Теоретически сейчас в Верховном Суде большинство принадлежит сторонникам Трампа, но это не гарантирует его победу при таком сценарии: далеко не факт, что фальсификации в спорных штатах имели такой критический масштаб, о которых заявляют его сторонники. Ну и когда на улицах крупнейших городов беснуются вооружённые «демократические активисты» — это тоже не может не влиять на решения судей.

Александр Малькевич, член Общественной палаты РФ: Это кризис, считать могут хоть до Нового года

— По закону на 41-й день после голосования — должна собраться коллегия выборщиков и официально объявить имя нового президента. То есть к 13-14 декабря 2020 года все вопросы с подсчётом голосов (который сейчас явно затянется) должны быть улажены. Но я сомневаюсь, что это произойдёт. Вот мэр Филадельфии — демократ, конечно — говорит: «Мы будем считать голоса столько, сколько нужно». Хоть до Нового года. То есть до тех пор, пока Байдена не объявят победителем. И на каждого такого инициативного мэра-демократа Трамп управу не найдёт, даже если захочет.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов в США.

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