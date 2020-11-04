Затишье перед бурей или упадок сил: Америка в недоумении ждет итогов выборов

Нью-Йорк замер в ожидании выборов. Фото: Алексей ОСИПОВ

Эта ночь выдалась в США беспокойной. Но пока обошлось без беспорядков и арестов. Что это – затишье перед бурей или упадок сил?

И ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ?

Похоже, что и сегодня так никто и не узнает предварительных итогов президентских выборов: избирком Невады объявил, что представит результаты голосования только через полтора дня; в Филадельфии еще вчера вечером поняли, что не смогут быстро пересчитать сотни тысяч бюллетеней, присланных по почте. Нет также точных результатов в Джорджии, Висконсине, Мичигане, Северной Каролине и на Аляске.

Пока все внимание приковано к Имперскому штату Юга – такое неофициальное название носит Джорджия, который должен принести Трампу 16 голосов выборщиков. И если с другими штатами ситуация более менее ясная – Трамп или Байден лидируют там со значительным отрывом друг от друга, то в Джорджии их разделяют процент-полтора.

Фанерными щитами забиты витрины большинства бродвейских магазинов. Фото: Алексей ОСИПОВ

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СНИМАЙТЕ!

- Пожалуйста, не снимайте! И так нет покупателей, а тут еще фотографируют все, кому не лень. – с мольбой обратилась ко мне продавец небольшого магазина одежды, открывавшая дверь, заколоченную, как и витрины, фанерой. – Ах, это для русской газеты? Раньше, до карантина у нас было немало покупателей из числа туристов из России, и с Брайтона к нам приезжали. Сейчас никого нет… За кого я голосовала? За Байдена, потому что против Трампа.

Фанерными щитами забиты витрины большинства бродвейских магазинов. Те, что побогаче, постарались даже подойти к самозащите от воров и вандалов с долей мрачного креатива: вот в Bloomingdale`s закрасили фанеру черной краской – то ли в тон своему логотипу, то ли в целях политкорректности – мол, есть фанера светлая, а есть темная, ну или даже черная, и мы ценим разнообразие.

Пока что все в рамках обычной, будничной жизни – работают банки и магазины, почтовые отделения и общественный транспорт.

Bloomingdale`s закрасили фанеру черной краской – то ли в тон своему логотипу, то ли в целях политкорректности Фото: Алексей ОСИПОВ

Я ПРОГОЛОСОВАЛ

На улицах куда больше людей, чем вчера. И чуть ли не у каждого второго на груди – круглый стикер «I Voted (Я проголосовал)». Что-то подсказывает, что это не просто так, а своего рода индульгенция на случай возможных конфликтов – мол, я проголосовал. Как? Так посмотрите результаты – штат Нью-Йорк почти поголовно за Байдена!

Снимут ли в Нью-Йорке, равно как и во всей Америке, клейкие стикеры с одежды и фанерные щиты с витрин, или они останутся надолго?

Стикеры «I Voted (Я проголосовал)». Фото: Алексей ОСИПОВ

Сегодня ответ на этот вопрос пытаются дать практически все американские телеканалы, ведущие и приглашенные эксперты на которых повторяют примерно один и тот же набор умозаключений:

- Выборы еще больше обнажили раскол в американском обществе, его крайнюю поляризацию.

- Прогнозировать сегодня ближайшее будущее Америки, равно как и давать прямо сейчас четкий прогноз по итогам выборов президента США – задача непосильная.

На улицах Нью-Йорка спокойно Фото: Алексей ОСИПОВ

- Избирательная система в стране устарела и нуждается в доведении до единых по всей стране стандартов.

- Давайте поговорим завтра, когда, скорее всего, будут оглашены результаты.

Ну что ж, давайте поговорим…

Пока что все в рамках обычной, будничной жизни – работают банки и магазины, почтовые отделения и общественный транспорт. Фото: Алексей ОСИПОВ

Стикеры повсюду Фото: Алексей ОСИПОВ

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