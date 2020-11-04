Политолог: США демонстрируют самую архаичную систему выборов

Соединенные Штаты демонстрируют всему миру, наверное, самую архаичную, отсталую, самую несовременную, непрозрачную и очень серьезно зависящую от человеческого фактора систему выборов Фото: REUTERS

Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» ситуацию в США:

- Я наблюдаю как политолог, конечно, а не как зритель такого спектакля, большого шоу. Хотя, конечно, эти элементы тоже важны, они добавляют перца какого-то, настроение поднимают на самом деле. Ну и позволяют сравнить вообще политические системы разных стран, сделать какие-то выводы.

Соединенные Штаты демонстрируют всему миру, наверное, самую архаичную, отсталую, самую несовременную, непрозрачную и очень серьезно зависящую от человеческого фактора систему выборов. Иногда поражаешься в очередной раз, наблюдая, как вообще все такое может быть, как могут массовые нарушения проходить и, тем не менее, по итогам всего этого, признавать итоги выборов.

Почему весь мир смотрит на эти массовые нарушения с улыбкой и никаким образом не высказывает своего отношения, признаёт эти итоги выборов? Мне кажется, уже не одно десятилетие ни одного американского президента не выбирали честно, всегда эти нарушения присутствовали. Но мнение избирателя, по большому счету, никогда и не интересовало политический и даже экономический истеблишмент. Даже больше экономический, транснациональные элиты, которые стоят за политиками.

Если верить приметам и статистике, кто взял Флориду, тот взял Белый дом. Флориду взял все-таки Трамп, похоже, и Байден даже не пытается это оспорить. Трамп взял необходимые (по крайней мере, на этом этапе) колеблющиеся штаты. И, судя по всему, он очень близок к победе. Но когда окончательные итоги будут подведены? Я думаю, что в голосовании по почте может скрываться серьезный подвох, и если некоторые штаты не подведут итоги сегодня (а такое будет точно), то эта интрига еще продлится, и вот там может произойти все что угодно, вплоть до беспорядков.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов в США.

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