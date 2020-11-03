Нью-Йорк замер в ожидании итогов президентских выборов. И заодно заколотил витрины

Витрины магазинов заколачивают фанерными щитами
Фото: Алексей ОСИПОВ
Всегда шумный, многоголосый, яркий и беспечный Нью-Йорк не узнать: на улицах почти нет людей, на дорогах – одинокие такси.
Еще пару месяцев назад, в самый разгар эпидемии коронавируса людей на улицах было гораздо больше. Но сейчас все стараются либо уехать из города, либо отсидеться по домам – никто не может предсказать развития событий.
О том, что в Америке полным ходом идет предвыборная гонка, в Нью-Йорке ничего не напоминает: нет плакатов и баннеров, растяжек или листовок. Возможно, потому, что здесь в этом нет никакой необходимости: Город Большого Яблока всегда был оплотом Демократической партии.
Всегда шумный, многоголосый, яркий и беспечный Нью-Йорк не узнать: на улицах почти нет людей, на дорогах – одинокие такси
Фото: Алексей ОСИПОВ
Похоже, что нынешний нью-йоркский голова Билл ди Блазио, умело воспользовавшись карантином, сделал все, чтобы рядовой горожанин воскликнул – при такой власти жить нельзя, будем выбирать новую!
Так жить, действительно, нельзя, или, скорее, крайне сложно: неубранные улицы, горы мусора. На каждом углу, прямо на проезжей части что-то похожее на деревянные сараи: согласно указу мэра, кафе и рестораны могут принимать посетителей только снаружи. Пытался ли сам мэр лакомиться чем-нибудь, сидя в пальто вот в таких убогих строениях, остается только догадываться. Столики пусты.
На каждом углу, прямо на проезжей части что-то похожее на деревянные сараи: согласно указу мэра, кафе и рестораны могут принимать посетителей только снаружи
Фото: Алексей ОСИПОВ
Пусты и магазины, но не потому, что в них совсем нет покупателей. Многие из них закрылись, не выдержав изнуряющего, многомесячного карантина. Прекратил свое существование даже такой гигант-аутлет, столь любимый туристами со всего света – Century 21.
Фото: Алексей ОСИПОВ
Все те, что выжили, в последние несколько дней усиленно готовились к новым реалиям, заколачивая фанерными щитами свои окна и двери. И Пятая, и Мэдисон авеню, знаменитые своими дорогими бутиками, выглядят сегодня как декорации из фильма о войне. Разве что высотка Trump Tower демонстрирует свой блеск, как и раньше, правда, окружив себя усиленными блок-постами и заграждениями.
Все те, что выжили, в последние несколько дней усиленно готовились к новым реалиям, заколачивая фанерными щитами свои окна и двери
Фото: Алексей ОСИПОВ
В Нью-Йорке было разрешено досрочное голосование, но вчера, по закону, участки были закрыты, дабы открыться сегодня в последний раз.
По разным оценкам, в Нью-Йорке досрочно проголосовало более 1 млн. избирателей. Сегодня ожидается, как минимум, втрое больше.
Trump Tower демонстрирует свой блеск, как и раньше
Фото: Алексей ОСИПОВ
О мерах безопасности городские власти не сказали ни слова. Как отреагирует город на победу одного кандидата или проигрыш другого – никто не берется предсказать.
Фото: Алексей ОСИПОВ
Так что каждый намерен защищаться собственными (и явно очень слабыми) силами: владельцы магазинов – фанерными щитами, а жильцы многоквартирных домов – письмами из управляющих компаний, в которых говорится, что почему-то именно сегодня количество дежурных консьержей будет удвоено. Практика показывает, что самым грозным оружием последних являются веник и швабра.
Самый крупный мегаполис США готовится к беспорядкам
Фото: Алексей ОСИПОВ
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