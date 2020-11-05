У Радио «Комсомольская правда» - новый сайт!

Дорогие наши любимые радиослушатели! У нас для вас отличная новость - мы сделали для вас новый сайт https://radiokp.ru/. Он быстрее, красивее и удобнее. И, чтобы вам легче было разобраться, где там что находится и как им пользоваться, составили для вас небольшую инструкцию.

Если вы смотрите наш сайт на компьютере

1. Кнопка выбора региона. По умолчанию у всех открывается регион Москва. Кликнув на это поле, вы откроете список городов вещания Радио «Комсомольская правда». Можете выбрать тот город, в котором живете - тогда вам будут показываться записи местных программ и местная программа передач.

2. Плеер прямого эфира. В нём отображается та передача, которая сейчас идет в прямом эфире. При клике на плеер он откроется в отдельном окне. Вы увидите полную программу передач, возможность выбрать светлую или темную тему оформления и кнопку для отправки сообщений в редакцию.

Кстати, обратите внимание: в плеере также есть вкладка "Архив эфира". В нём - записи последних программ, звучавших в эфире.

Чтобы вернуться на основной сайт, нажмите надпись "Радио КП" в левом верхнем углу.

3. Кнопка "Подкасты". Здесь собраны все последние выпуски программ в хронологическом порядке. Самые свежие - вверху. Обратите внимание - в самом начале расположено поле поиска. Вы можете забить ключевое слово и посмотреть весь список выпусков, в названии которых это слово встречается.

4. Кнопка "Программы". Здесь выложен список программ, выходящих на радио. Удобно, если вы хотите найти какую-то определенную программу. Например, "Военное ревю" или "Экономик с Михаилом Делягиным". Обратите внимание - в самом начале расположено поле поиска. Вы можете забить название программы и быстро её найти.

5. Кнопка "Персоны". Здесь собраны странички всех людей, кто бывает в эфире - и ведущих, и гостей. Чтобы быстро найти нужного человека, напишите его фамилию в поле поиска. Например, "Михаил Антонов" или "Владимир Жириновский".

6. Кнопка "Видео". Здесь собраны все программы, которые имеют не только аудио, но и видеоверсию.

7. Кнопка "Программа передач". Откроет программу передач для выбранного вами города.

8. Центральная колонка. В ней отображаются те выпуски программ, которые имеют расшифровки, а также статьи нашей редакции.

9. Блок "Подкасты". В нём мы показываем 3 последних выпуска, выложенных на сайте. Хотите больше - нажимайте кнопку номер 10 "Все подкасты".

Если вы смотрите наш сайт на мобильном телефоне

1. Кнопка выбора региона. По умолчанию у всех открывается регион Москва. Кликнув на это поле, вы откроете список городов вещания Радио «Комсомольская правда». Можете выбрать тот город, в котором живете - тогда вам будут показываться записи местных программ и местная программа передач.

2. Центральная колонка. В ней отображаются те выпуски программ, которые имеют расшифровки, а также статьи нашей редакции.

3. Название текущей программы, которая сейчас идет в прямом эфире.

4. Кнопка плеера прямого эфира. При клике на плеер он откроется в отдельном окне. Вы увидите полную программу передач, возможность выбрать светлую или темную тему оформления и кнопку для отправки сообщений в редакцию.

Кстати, обратите внимание: в плеере также есть вкладка "Архив эфира". В нём - записи последних программ, звучавших в эфире.

5. Кнопка "Подкасты". Здесь собраны все последние выпуски программ в хронологическом порядке. Самые свежие - вверху. Обратите внимание - в самом начале расположено поле поиска. Вы можете забить ключевое слово и посмотреть весь список выпусков, в названии которых это слово встречается.

6. Кнопка "Программы". Здесь выложен список программ, выходящих на радио. Удобно, если вы хотите найти какую-то определенную программу. Например, "Военное ревю" или "Экономик с Михаилом Делягиным". Обратите внимание - в самом начале расположено поле поиска. Вы можете забить название программы и быстро её найти.

7. Кнопка "Персоны". Здесь собраны странички всех людей, кто бывает в эфире - и ведущих, и гостей. Чтобы быстро найти нужного человека, напишите его фамилию в поле поиска. Например, "Михаил Антонов" или "Владимир Жириновский".

8. Кнопка "Видео". Здесь собраны все программы, которые имеют не только аудио, но и видеоверсию.