Лучшие из лучших: открыт прием заявок на “Премию Рунета 2020”

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко осветил основные и специальные номинации и подчеркнул особый контекст вручения Премии в этом году. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
«Премия Рунета» (Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет) — ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Она направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий.
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко осветил основные и специальные номинации и подчеркнул особый контекст вручения Премии в этом году:
“В 2004 году, когда была учреждена “Премия Рунета”, Рунету было всего 10 лет. Это проект про эмоции. Они бывают разные: позитивные, негативные, но в итоге всегда нам удавалось делать так, что сама церемония была квинтэссенцией положительных эмоций.
Фактически компании из “цифрового контура” мы награждали на “Премии Рунета” уже 16 лет, и в этом году это особенно важно и для нас, и для отрасли. “Премия Рунета” из года в год доказывает, что в российской интернет-отрасли множество ярких и уникальных проектов, компаний — как крупных, так и МСБ — и, конечно же, людей, которых нужно поощрять”.
Основные номинации “Премии Рунета”:
Государство и Общество
СМИ и Массовые коммуникации
Образование и Кадры
Экономика и Бизнес
Здоровье и Отдых
Технологии и Инновации
Специальные номинации:
10-летие домена .РФ + “Универсальное принятие”
Технологии vs Коронавирус
Внутренний туризм
Игровая индустрия и киберспорт
Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы
Детский Рунет
#Счастьеесть
Об этапах конкурса и возможности стать экспертом, рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников:
“Любая награда — это соревнование, в котором есть победители и проигравшие. Премия Рунета по праву является интернет-Оскаром. Поэтому мы очень внимательно подходим к отбору жюри, в него попадают только признанные эксперты отрасли. За 17-летнюю историю Конкурса в Экспертный Клуб и Экспертный Совет входят более 5000 человек.
А также Сергей отметил, что кроме экспертного голосования есть и всероссийская онлайн-акция “Народное голосование”, где подать заявку может каждый желающий:
Проекты, заслуживающие общественную поддержку, могут подать заявку в номинацию “Народное голосование”. Также заявителями в этой номинации могут быть физические лица, блогеры, деятели искусства или общественные активисты. Мы не устаём повторять, что люди -- главный актив в IT и digital, поэтому награждение лидеров Рунета важно, прежде всего, для отрасли, жадно ищущей таланты. А голосовать могут ВСЕ — ЗА любимые ресурсы ежедневно!”
Даты этапов:
Прием заявок — с 1 октября по 13 ноября,
Голосование экспертного клуба — 16 ноября - 20 ноября,
Голосование экспертного совета — 23 ноября - 27 ноября,
Церемония вручения “Премии Рунета” — 3 декабря.
Официальный сайт “Премии Рунета”