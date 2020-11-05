Лучшие из лучших: открыт прием заявок на “Премию Рунета 2020”

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко осветил основные и специальные номинации и подчеркнул особый контекст вручения Премии в этом году. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

«Премия Рунета» (Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет) — ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Она направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко осветил основные и специальные номинации и подчеркнул особый контекст вручения Премии в этом году:

“В 2004 году, когда была учреждена “Премия Рунета”, Рунету было всего 10 лет. Это проект про эмоции. Они бывают разные: позитивные, негативные, но в итоге всегда нам удавалось делать так, что сама церемония была квинтэссенцией положительных эмоций.

Фактически компании из “цифрового контура” мы награждали на “Премии Рунета” уже 16 лет, и в этом году это особенно важно и для нас, и для отрасли. “Премия Рунета” из года в год доказывает, что в российской интернет-отрасли множество ярких и уникальных проектов, компаний — как крупных, так и МСБ — и, конечно же, людей, которых нужно поощрять”.

Основные номинации “Премии Рунета”:

Государство и Общество

СМИ и Массовые коммуникации

Образование и Кадры

Экономика и Бизнес

Здоровье и Отдых

Технологии и Инновации

Специальные номинации:

10-летие домена .РФ + “Универсальное принятие”

Технологии vs Коронавирус

Внутренний туризм

Игровая индустрия и киберспорт

Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы

Детский Рунет

#Счастьеесть

Об этапах конкурса и возможности стать экспертом, рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников:

“Любая награда — это соревнование, в котором есть победители и проигравшие. Премия Рунета по праву является интернет-Оскаром. Поэтому мы очень внимательно подходим к отбору жюри, в него попадают только признанные эксперты отрасли. За 17-летнюю историю Конкурса в Экспертный Клуб и Экспертный Совет входят более 5000 человек.

А также Сергей отметил, что кроме экспертного голосования есть и всероссийская онлайн-акция “Народное голосование”, где подать заявку может каждый желающий:

Проекты, заслуживающие общественную поддержку, могут подать заявку в номинацию “Народное голосование”. Также заявителями в этой номинации могут быть физические лица, блогеры, деятели искусства или общественные активисты. Мы не устаём повторять, что люди -- главный актив в IT и digital, поэтому награждение лидеров Рунета важно, прежде всего, для отрасли, жадно ищущей таланты. А голосовать могут ВСЕ — ЗА любимые ресурсы ежедневно!”

Даты этапов:

Прием заявок — с 1 октября по 13 ноября,

Голосование экспертного клуба — 16 ноября - 20 ноября,

Голосование экспертного совета — 23 ноября - 27 ноября,

Церемония вручения “Премии Рунета” — 3 декабря.

Официальный сайт “Премии Рунета”