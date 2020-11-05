«Пошли осложнения на мозг»: изменившаяся после болезни певица МакSим впервые обратилась к публике

Звезда «нулевых» дала первое интервью после тяжелой болезни Фото: Борис КУДРЯВОВ

Весь последний год личная жизнь 37-летней певицы МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) - тайна за семью печатями. В начале 2020-ого звезда «нулевых» неожиданно объявила об уходе со сцены, прекратила все общение с прессой и перестала появляться в телеэфире, а также удалила все фото из социальных сетей. Подробных объяснений таким метаморфозам не последовало: в своем единственном официальном заявлении певица ограничилась туманной фразой "по состоянию здоровья".

За все эти месяцы МакSим видели на публике считанные разы: возле школы, когда артистка подвозила дочь, и на хоккейном матче московского "Спартака", болельщики которого уже много лет поют на трибунах хит "Знаешь ли ты".

И вот теперь наконец МакSим готова говорить: певица прервала затворничество, придя на программу "Судьба человека". За последние месяцы артистка сильно изменилась: занялась собой, сбросила вес, похорошела и стала выглядеть даже лучше, чем в начале карьеры. В интервью Борису Корчевникову, которое стало ее первым обращением к поклонникам, звезда призналась, что мучилась страшной головной болью после того, как весной прошлого года попала в аварию. Певица торопилась в аэропорт, чтобы успеть на съемки клипа, а в результате оказалась на больничной койке.

Певица МакSим в программе "Судьба человека".

- Два месяца я пролежала в больнице: сначала за границей, потом в России, - рассказала МакSим в эфире программы. - Мне нельзя было ни шевелиться, ни вставать, только с поддержкой. Переломов не было, но были очень серьезные внутренние повреждения. Я тогда очень сильно поправилась - аж на 15 килограммов. А потом пошли осложнения с сосудами головного мозга: такие жуткие головные боли, которые нельзя было терпеть. Мне надо было выходить на сцену, а я лежала и понимала, что просто не могу встать. Поэтому пришлось объявить об уходе.

При этом артистка намекнула, что такое решение связано не только с болезнью.

- Очень много всего произошло за последние семь лет, и я рада, что все сложилось именно так, - заинтриговала МакSим в первом выпуске "Судьбы человека" (по законам жанра, это долгожданное интервью растянули на две "серии").

Кроме того, певица озвучила неизвестный факт из своей биографии: оказалось, что она появилась на свет с шестью пальцами на левой руке.

- У меня до сих пор на кисти остался маленький шрамик, - продемонстрировала звезда едва заметную полосочку рядом с большим пальцем. - Мама, конечно, испугалась, но врачи сказали: "Подумаешь, ничего страшного. Ну на пианино она вам не сыграет". Когда мне сообщили об этом в пять лет - палец к тому времени уже удалили, я подумала: "Еще как сыграю!". И пошла в музыкальную школу по классу фортепиано.

Рассказала певица и о лишениях, которые ей пришлось терпеть первые несколько лет в Москве после переезда из Казани. Тогда песни МакSим не брали на радио, и она вынуждена была петь в переходе и зарабатывать на жизнь, раздавая листовки в костюме бутылки газировки. В съемной квартире будущей звезды были такие невыносимые условия, что свою комнату МакSим вынуждена была делить с... уличной крысой.

- Все изменилось после концерта в Санкт-Петербурге, где я выступала на одной сцене с настоящими звездами. Организатор шоу взял меня под свое крыло, и началась бурная жизнь с 30 концертами в месяц. Тогда для меня это было счастьем, и все вопросы здоровья, конечно, отошли на второй план. Так продолжалось 10 лет, и все это время я не думала ни о чем, кроме карьеры, - посетовала артистка.

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