Мама Анастасии Заворотнюк поразила внешним видом Фото: instagram.com

Анастасия Заворотнюк всегда была близка со своей мамой. Валентина Борисовна переехала к дочке в роскошный особняк в Крекшино сразу после рождения третьей внучки Милы. К тому же муж и сын женщины похоронены недалеко от дома звезды сериала "Моя прекрасная няня". После известия о тяжелом недуге у Насти на пенсионерку, по словам соседей, было страшно смотреть. На днях внучка 77-летней пенсионерки разместила совместное фото с бабушкой.

Анна Заворотнюк активно ведет блог. Он посвящен моде и красоте, но иногда старшая дочь Анастасии Заворотнюк публикует очень личные фото и видео. Одним из таких снимков она и поделилась некоторое время назад. "С самой любимой бабушкой на свете", - подписала трогательное фото девушка. В кадре Валентина Борисовна сидит в кресле, а Аня нежно обнимает ее.

Судя по всему фотография сделана в загородном доме "прекрасной няни", где сейчас живет вся ее семья. Несколько лет назад актриса за два миллиона долларов купила трехэтажный дом площадью в 900 квадратных метров с собственным бассейном и спортзалом, оборудованным на верхнем этаже. В отделке коттеджа преобладают натуральный камень и дерево, бархатная и кожаная мебель, резные зеркала и прочие элементы изысканного декора. Интерьер дома Анастасии выполнен в светлых тонах. Повсюду мраморные лестницы, полы и подоконники. Есть в доме и камин. В уютной гостиной стоит рояль. Анастасия явно ни в чем себе не отказывала, когда обустраивала гнездышко.

Поклонники поразились красоте Валентины Борисовны. Многие отметили, что все женщины в семье Заворотнюк - редкие красавицы.

"Красавицы, принцессы, два цветочка-ангелочка!", "Какая красота и милота, дай Бог здоровья тебе и всей твоей семье", "Одно лицо, как прекрасно выглядите обе", "Какие прекрасные", "Бабушка - красотка! Очень хорошо выглядит", "Красивая у тебя бабушка, гены у вас сильные", "Вы все трое очень похожи! Вы, Настя и бабушка! Интересно, Мила тоже?", "Все нереально сильно похожи друг на друга, красивые", "Пусть все у вас будет хорошо", "Какая благородная семья", - пишут фолловеры.

Напомним, Валентина Борисовна - заслуженная артистка. Свои лучшие годы она отдала служению в Астраханском ТЮЗе. На плечи этой хрупкой женщины в последние годы свалилось много несчастий. От онкологического заболевания один за другим скончались сначала муж актрисы - Юрий Андреевич в 2014 году, а через четыре года и сын Святослав. А потом страшный недуг нашли и у дочери Насти.

О болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники слухи подтвердили в октябре. Официальный диагноз был обнародован на совещании с Владимиром Путиным 14 мая 2020 года. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров доложил президенту, что у актрисы глиобластома. Академик на всю страну заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. 5 августа 2020 года стало известно, что Анастасию лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток, созданной специально для звезды учеными из Санкт-Петербурга. Курс лечения может растянуться на два года.