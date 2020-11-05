«Лолита пила весь рейс и веселилась, а Панин курил и матерился»: откровения бывших стюардесс

В первом выпуске откровенничают стюардессы, не скрывающие своих лиц

«Рассказ уволенного» - новый проект онлайн-кинотеатра Premier. В первом выпуске откровенничают стюардессы, не скрывающие своих лиц. Монологи героев явно полны обид на бывших работодателей и оттого вряд ли объективны, но отдельные детали все же любопытны.

Тати отработала в разных авиакомпаниях 5 лет. С ее слов, самолеты ей попадались так себе: «Бывало такое, что капало что-то, но мы полетели. Думали, развалимся, все трещит, шумит, стенка трясется в самолете». Особая тема – звезда на рейсе. Если с тобой летит Лолита, это хорошо («Женщина просто огонь. Она пила весь рейс, веселилась, фоткалась»). а вот если актер Алексей Панин...

«Это было нечто, - рассказывает бывшая стюардесса Полина. - Мой друг на него трижды попадал, и всегда это была дичь. Он шумел, приставал к другим пассажирам, кричал, не соблюдал правила безопасности, курил, матерился, угрожал безопасности».

Экс-бортпроводница Анастасия терпеть не может петербуржцев: «Они как только садятся, у них драма и трагедия: «А где мои тапки, коньяк, шампанское? Боже, как мне долететь! Никогда не полечу больше вашей авиакомпанией!». И сетует на моральный облик пилотов: «Я не встречала ни одного, кто не бабник. Особенно когда они в командировках. И чем они страшнее и старше, тем больше они бабники».

Но больше всего претензий у стюардесс накопилось к обычным пассажирам: они слишком часто плохо пахнут, капризничают, истерят, не смотрят за своими детьми (и даже забывают их на багажной полке), слишком долго выбирают между курицей и рыбой.

В другом выпуске «Рассказа уволенного» откровенничают косметологи: подробно рассказывают, как в салонах красоты дурят клиентов, навязывают липовые процедуры и откровенно вредят здоровью людей за их же деньги.

Также в цикл входят монологи проводников поездов («Когда пассажиры попадают в поезд, творят страшные вещи, превращаются в злобных животных»), стриптизерш («Во всех стрипклубах есть продажа интима, все это называют «пошла по любви») и стриптизеров («К нам пришла певица Слава отмечать день рождения. Ударилась головой, упала,ш шесть часов пела свои песни...»).

«Рассказ уволенного» можно посмотреть на Premier бесплатно.