Прилепин, Охлобыстин и Меньшов забастовали против ЕГЭ

Как пройдет забастовка против ЕГЭ, как говорится, время покажет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деятели искусства, которые занялись политикой — история не новая. Поэтому когда собрались вместе писатель Захар Прилепин, актер Иван Охлобыстин и режиссер Владимир Меньшов никто не удивился. Но когда они объявили об одной из идей своего объединения — сделать все, чтобы в России отменили Единый ГосЭкзамен — то это прозвучало как скандал. Тем более, что начать они намерены с забастовки, которую назвали «День борьбы за отмену ЕГЭ и ущербной цифровой школы».

Всем родителям и учителям, да и самим школьникам, которые категорически не согласны с тем, как сейчас проходят выпускные экзамены, предлагается 2 декабря не отправлять детей на обучение, будь они он-лайн или очно.

А вот - в знак протеста!

И чтобы дети не бездельничали, им обещают в этот день бесплатные и интересные лекции.

- У всех есть дети. У меня четверо, трое из них школьники, - сказал Прилепин. - Я понимаю, о чем говорю. И очень мало в самой системе образовании людей, которые были бы за ЕГЭ. Нам это навязали извне. Не надо! Россия уже потеряла ведущие позиции в международных научных школах. Видимо, не просто так. Второе —сейчас за 2-3 года до выпуска родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы подготовить ребенка к экзаменам. А это большие деньги, которых у большинства семей просто нет. Только богатые могут это позволить. А остальным что? ЕГЭ внедряли как инструмент борьбы с коррупцией, но получается - фактически узаконили платное поступление в вузы через репетиторство. И создали социальное неравенство среди семей.

Как выяснилось, основной борец с ЕГЭ в партии Прилепина «За правду», он же - предводитель ее культурного фонда, он же - известный актер Иван Охлобыстин. Он же - многодетный отец.

- А у кого 8 детей, как у меня, то все эти суммы умножай на 8! - возмущается Охлобыстин. - И потом, вот мой сын 8-классник, сейчас уже должен выбрать профильные предметы, к экзаменам по которым и готовиться. А остальные получается все? Не нужны? Сейчас уже делать выбор на всю оставшуюся жизнь. А сколько примеров, когда человек мечтал стать физиком, а в итоге лирик? Классическое образование, которое было в СССР, давало знания по всем предметам и возможность в любой момент изменить траекторию жизни. А сейчас — зубри три предмета, а на остальные нет времени.

Режиссер Владимир Меньшов (он - член экспертного совета партии «За правду») был не многословен, и просто сравнил ЕГЭ с разгадываем кроссвордов.

Как выяснилось, основной борец с ЕГЭ в партии Прилепина «За правду», он же - предводитель ее культурного фонда, он же - известный актер Иван Охлобыстин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Отгадай ответ 1 из 4-х, получается, а не экзамен. ЕГЭ строится на бессмысленном заучивании. Это уродует сознание детей. Все эти отгадки не мобилизуют знания. ЕГЭ - не наша система, она не снизу (от народа) к нам пришла, а с Запада. Я - против!

Ответсек партии Николай Новиков сообщил, что одиночные пикеты против ЕГЭ начнутся по всей России уже с пятницы, 6 ноября:

- Я призываю любого неравнодушного сесть, написать сочинение на тему «Почему я против ЕГЭ» и отправить его в Минпросвещения. Это будет ваше участие в борьбе с ЕГЭ.

- Или просто свечку поставьте на окне 2 декабря, - добавил Охлобыстин.

Но пока что четкой программы - чем заменить ЕГЭ - у Прилепина-Охлобыстина-Машкова нет.

- Это пока просто сигнал правительству, - объяснили они. - Мы точно идем на выборы в Госдуму в 2021 году. И все изменим. Отменим ЕГЭ. Обратно полицию в милицию переименуем.

Как пройдет забастовка против ЕГЭ, как говорится, время покажет. Но пока отмена с таким трудом налаженной системы, на внедрение которой потрачены миллиарды, кажется непосильной задачей. Мягко говоря.

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