"Зачем жить, если нет, ради чего умереть?": Охлобыстин объяснил свое появление на "вип-службе" во время самоизоляции

Новости о появлении Ивана Охлобыстина, у одной из дочерей которого ранее был диагностирован коронавирус, на пасхальной службе разделили блогеров на два лагеря. Когда в Сети разошлось видео с "вип-службы" в храме Софии Премудрости Божией, расположенном напротив Кремля (туда в условиях карантина, когда все храмы закрыты, якобы смогли попасть лишь избранные по специальным пропускам), одни поддержали актера-священника в его вере, другие возмутились нарушением режима самоизоляции. При этом официальных подтверждений новости не было: сообщалось, что на службе присутствовали только духовенство и сотрудники.

В сетевой спор вступила и Алена Водонаева, у которой с Охлобыстиным старые счеты. Несколько месяцев назад, когда экс-участница "Дома-2" резко высказалась о "рожающем за маткапитал быдле" в России, актер обозвал ее проституткой и осудил за пропаганду абортов.

- Вот я сижу дома безвылазно уже 38 дней, потому что не хочу подвергать риску свою семью и окружающих людей. И когда я читаю, как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицией пасхальную службу в самом центре Москвы, я зверею, - заявила в Инстаграме Алена Водонаева. - Почему из-за этих людей я должна сидеть на карантине еще черт знает сколько!? Ведь именно из-за таких безответственных, как Охлобыстин, количество зараженных все время растет. Две недели прошло с тех пор, как в семье Ивана был обнаружен коронавирус. И даже этого мало, чтобы до человека наконец дошло, что надо сидеть дома. Я просто в шоке!

alenavodonaeva И когда спустя месяц самоизоляции, я читаю как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы я зверею.

После всех этих нападок решился высказаться и сам актер. На своей странице ВКонтакте он подробно описал, почему явился на службу. По словам Ивана Охлобыстина, никаких нарушений не было - он оформил все нужные документы.

На своей странице ВКонтакте актер-священник выступает против закрытия храмов.Фото: Личная страница Вконтакте

- Чего только мне не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху, - объяснил артист. - Зря закрыли храмы. Вспомните Символ Веры - верую в Соборную, Апостольскую Церковь. То бишь: наличие прихожан обязательно. Одних священнослужителей недостаточно. Стерильно конечно, но боюсь, что не только от коронавируса, но и от благодати. Ну, если так.... по дилетантски богословствовать. Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет, ради чего можно умереть?

Также звезда "Интернов" прокомментировал новости, что он напал на журналистку, запретив ей снимать службу.

- Вот это поворот! В жизни не поднимал руку на женщину, - заявил Охлобыстин. - Не знаю: может быть кому-то нравится, что тебе, как в зоопарке медведю морковку, суют в морду камеру?! Мне нет! Я против стукачей и паразитов, хайпующих на чужих жизнях. Мерзкая работа - подсматривать. Зря поощряем. Допоощряемся. Как говорится: не Сталин миллионы доносов написал. Особенно в наше время, когда из каждой дырки камера торчит, штрафы штампует. В туалет по смс заявке ходить будем.