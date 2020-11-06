«Метод» возвращается: сыщик Родион Меглин то ли воскреснет, то ли будет жить в воспоминаниях других героев

Методика, которую героиня Паулины Андреевой освоила благодаря Родиону Меглину (Константин Хабенский), поможет ей в новых расследованиях. Пистолет тоже не помешает. Фото: Первый канал

Не зря мы ждали пять лет: «Метод» выходит со вторым сезоном, и самые преданные зрители теперь смогут получать двойную порцию любимого проекта: каждое воскресенье по две часовые серии. Там по-прежнему будет много крови и насилия (поэтому сериал выходит очень поздно), а еще ребусы, символы и новые звезды (например, Сергей Гармаш).

Первый сезон «Метода», кто не помнит, завершился тем, что аномально одаренный сыщик Родион Меглин (Константин Хабенский) с помощью влюбленной в него стажерки Есении Стекловой (Паулина Андреева) покончил с собой, лежа в ванной психбольницы.

- Я был уверен, что история закончена, - удивляется Хабенский. - И до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, 90 процентов людей очень просили продолжать. Но моего героя убили, что делать? Сценарий новых серий много раз переписывался. В них существует посыл к зрителю, касающийся отношений родителей и детей, воспитания. То, что мы «печем» и создаем дома, выходит в жизнь и иногда возвращается бумерангом.

Напомним, главное достоинство Меглина-детектива было в том, что он умел влезать в голову маньяка почти по системе Станиславского и предвосхищать его поступки. Посоветовавшись с кардиологами, создатели «Метода» решили добавить Меглину еще одну изюминку - порок сердца. Смещение границы клапана, аорты или желудочка - неважно. Главное, чтобы он остался жив.

Константин Хабенский в роли Родиона Меглина. Фото: Первый канал

В итоге нож, которым Есения помогла Родиону в первом сезоне завершить земной путь, прошел мимо сердца- навстречу второму сезону проекта.

По крайней мере, такую версию озвучивал сам Хабенский в интервью Ивану Урганту и Юрию Дудю. Возможно, это очередная ловушка «Метода», и Меглин все же не воскреснет, и Родиона мы увидим лишь в видениях героев. Например, его ученицы Есении.

Во втором сезоне девушка возвращается мамой - она живет с бывшим однокурсником Женей Осмысловским (Александр Петров) и воспитывает дочь. Если точнее, нянчит малышку Женя, пока Есения охотится за маньяками. Выходит, она уже забыла Меглина? Не совсем. Стеклова фанатично ведет расследования, постоянно пропадает на местах преступлений и в моргах, много плачет и пьет. Видимо, это и правда была любовь. И чувству этому, кстати, подвластны не только персонажи «Метода».

- Я, наверное, с любовью отношусь к маньякам, - признается режиссер второго сезона Александр Войтинский («Джунгли», «Елки»). - Это странно звучит. Но когда начинаешь изучать, что произошло с ними перед этим, как формировалась патология, понимаешь, что ими руководит высшее понимание морали, но в извращенном виде. Главная особенность «Метода» в том, что главные герои, которые расследуют преступления, сами маньяки.

Ну и наконец самое важное: в свежих сериях будет раскрыт главный маньяк - тот, что исписывает стены словами «Ты меня не поймаешь». Говорят, даже Хабенский был в шоке, когда узнал, кто это.

Первый канал.

«Метод-2».

С 8 ноября по воскресеньям, 22.00.