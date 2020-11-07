«Пока, Россия»: Богомолов из Дубаи показал «пятую точку» Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов отдыхают в Эмиратах. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак и Константин Богомолов улетели на отдых в Дубаи. В Инстаграме телеведущая поделилась с 8 миллионами своих подписчиков первым пляжным фото. На снимке режиссер, стоя в море, держит жену на руках. При этом Ксения повернулась спиной к камере, демонстрируя ягодицы, обтянутые мокрым купальником. Кадр получился довольно провокационным, но, видимо на это и рассчитывала телеведущая, публикуя его на своей странице.

- Пока, Россия! Пока, Европа! – подписала фото Собчак, намекая на известную песню Глюкозы «Танцуй, Россия. И плачь, Европа. А у меня самая красивая попа».

"Пока, Россия!, - подписала Ксения этот кадр. Фото: Инстаграм.

Далеко не все подписчики сочли шутку телеведущей удачной. «Роскошный ракурс», «Уж послала, так послала», «Красивый привет всей России», «Немного бы уважения к стране, где деньги зарабатываете! Вот умеешь ты раздражать!», «И это кандидат в президенты», «А вернуться-то придется», - пишут фолловеры в комментариях.

В Арабские Эмираты Собчак отправилась накануне своего дня рождения: 5 ноября телеведущая отметила 39-летие. Ксения и ее семья поселились в одном из самых роскошных дубайских отелей - Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach. Номер с видом на море в нем стоит от 70 тысяч рублей в сутки. В Инстаграме Ксения похвасталась снимком отеля, а заодно сообщила, что отдых в Дубаи не идет ни в какое сравнение с туризмом в России.

- Ребят, ну какой на хрен Сочи? Только хардкор, только Дубай и любимый отель! – подписала она фото, на котором позирует на фоне пышной зелени дубайского курорта.

Ксения и ее семья поселились в одном из самых роскошных дубайских отелей. Фото: Инстаграм.

До Дубаи Ксения и ее семья добирались с комфортом - на частном самолете. Снимками и видео, сделанными на борту бизнес-джета, Собчак поделилась в Инстаграме.

- Выражение лиц идеально подходит к вопросу: «Ребят, а может все-таки в Сочи?». Улетели не навсегда, - сообщила Ксения.

«Хорошо, что денег куры не клюют, когда вся страна в нищете», - написал кто-то из подписчиков в комментариях.

- Я свои деньги зарабатываю. И вам никто не мешает делать также, - раздраженно ответила Собчак.

Накануне дня рождения Ксения вместе с сыном села в частный самолет и улетела из России. Фото: Инстаграм.

В Дубаи в эти дни отдыхает немало российских звезд. В местных отелях расположились Иосиф Пригожин с женой Валерией, Светлана Лобода, Филипп Киркоров и Сергей Шнуров. Знаменитости летят на зарубежные курорты, несмотря на рекомендации МИД России воздержаться от поездок за границу – слишком велик сейчас риск заразиться коронавирусом.

Впрочем, Ксению Собчак это не касается: телеведущая уже переболела COVID-19. На прошлой неделе в эфире Первого канала вышла ее программа «Док-Ток», которую Ксения впервые вела в удаленном режиме. Журналистка не появилась в студии, объяснив, что остается на самоизоляции, чтобы не подвергать риску других людей. Собчак вышла в эфир по видеосвязи и обсудила с собравшимися в студии экспертами-медиками свое состояние и методы лечения коронавирусной инфекции. Как стало известно во время эфира, 10 октября телеведущая сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным.