Поклонники разыскали первое фото Кайли Дженнер, опубликованное в Инстаграме, и сильно удивились

На Инстаграм Кайли Дженнер подписаны почти 200 миллионов человек. Фото: Инстаграм.

Кайли Дженнер – младшая сестра Ким Кардашьян и одна из самых известных звезд Инстаграма. Она основательница собственного бренда косметики, который принес ей почти миллиард долларов. Только в Инстаграме у 23-летней Кайли почти 200 миллионов подписчиков. В ее аккаунте опубликованы тысячи фото, и долистать страницу до конца, чтобы добраться до самых старых снимков – задача не из легких. Но с ней все-таки справилась блогерша Рози Стейси из Мичигана. Девушка вытащила на свет божий самое первое фото, опубликованное Кайли в ноябре 2011 года. Тогда ей было всего 14 лет. Когда поклонники увидели этот снимок, то просто ахнули и раскритиковали модель за пластику.

На самом первом фото Кайли в полосатой толстовке делает селфи, сидя за столом. Ее волосы собраны в хвост, на носу – очки. Обычная школьница, зато с живым и естественным лицом. На другой фотографии, опубликованной месяцев позже, в декабре 2011 года, Кайли снова позирует в очках и в сером джемпере.

Слева - самое первое фото Кайли, опубликованное в ноябре 2011 года. На нем ей всего 14 лет. Снимком справа она поделилась месяц спустя, в декабре 2011-го. Фото: соцсети.

Поклонники в Сети живо обсуждают, насколько нынешняя Кайли отличается от той девочки, которой она была. По их мнению, за минувшие десять она сделала немало пластических операций. «Она не изменилась, а просто сделала 100 операций», «Я даже не представляю, сколько операций на лице она сделала», «Я в шоке — это два разных человека», - пишут фолловеры.

"Она сделала сто пластических операций!", - обсуждают поклонники, рассматривая старые снимки модели. Фото: соцсети.

Кайли действительно сильно поработала над собой. В одной из серий реалити-шоу «Семейство Кардашьян» модель призналась, что увеличила губы еще в 17 лет. Мол, она так комплексовала, что они у нее узкие, и решилась на пластику. Кайли подкорректировала скулы с помощью филлеров, придав им более рельефную форму, и сделала ринопластику – изменила форму носа. Пластические хирурги подозревают, что Кайли также переделала форму подбородка. Кроме того, она увеличила грудь и сделала липоструктурирование фигуры, создав себе тонкую талию при таких пышных бедрах.

Сейчас Кайди действительно выглядит как совершенно другой человек. Фото: Инстаграм.

Напомним, в марте 2019 года журнал Forbes назвал 21-летнюю (на тот момент) Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории: ее состояние достигло 1 млрд долларов. Таким образом, Кайли побила рекорд Марка Цукерберга, до сих пор считавшегося номером один в рейтинге молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству.

Однако после разразился громкий скандал: миллиард оказался фейковым, и в мае этого года Forbes лишил Кайли статуса самой молодой миллиардерши в мире. Оказалось, бизнес-леди лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации, чтобы удерживать титул миллиардерши ради пиара.

Младшая сестра Ким Кардашьян серьезно поработала над собственной внешностью. Фото: Инстаграм.

Тем не менее, хотя модель и не дотянула до миллиарда, ее состояние – 900 миллионов долларов, что, согласитесь, тоже немало. Кайли Дженнер – дочь бывшей манекенщицы Крис Дженнер и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, впоследствии сменившего пол и взявшего имя Кейтлин Дженнер. Хотя девушка выросла в состоятельной семье и никогда не нуждалась в деньгах, богатая наследница сумела сама построить доходный бизнес.

В юности Кайли сильно комплексовала из-за своих узких губ, поэтому увеличила их уже в 17 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку косметики Kylie Cosmetics. Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли. Кайли с детства снималась в семейной реалити-шоу «Семейство Кардашьян», а затем стала звездой соцсетей. Только за один рекламный пост в Инстаграме она берет от миллиона долларов и выше.