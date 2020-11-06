Демонический заговор и африканские ангелы: телепроповедница вознесла молитву о победе Трампа

Духовный советник Трампа Паола Уайт-Кейн молится за выборы

Известная в США телепроповедница Паула Уайт, которая кроме прочего является духовной советницей действующего президента Дональда Трампа, вознесла молитву о победе республиканца на выборах. И заявила, что ему противостоит «демонический заговор».

По словам Уайт, переизбранию Трампа противостоят некие темные силы, атакующие шесть штатов. Скорее всего, имелись в виду те штаты, в которых на момент проповеди возникли проблемы с подсчетом голосов.

Телепроповедница заверила, что уже слышит «глас победы» и вскоре все наладится, поскольку в дело вмешаются «ангелы из Африки и Южной Америки».

Эмоциональная молитва, прочитанная речитативом и перемежаемая непонятными словами, вызвала бурную реакцию в соцсетях – пользователи начали выкладывать мемы с «африканскими ангелами», а само выступление Паулы Уайт положили на музыку. Кроме того, комментаторы отметили, что молитва слишком уж напоминает сеанс черной магии, а некоторые стали интересоваться – на каком языке говорит проповедница.

Глава церкви New Destiny в прошлом году официально стала сотрудницей Белого дома, однако с Трампом ее связывает давнее знакомство – они вместе молились, когда миллионер-республиканец выставил свою кандидатуру на пост президента США, а после победы проповедница присутствовала на его инаугурации. Источники утверждают, что Трамп и Уайт знакомы как минимум с 2002 года.

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