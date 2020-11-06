Власти Москвы просят отложить походы в ТЦ и кинотеатры из-за коронавируса

Москвичей просят не выходить на улицу без надобности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице увеличилось количество случаев заражения коронавирусом, только за последние сутки выявлено 6253 человека. В Главконтроле уже сообщили, что эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом.

- Власти города просят не передвигаться по городу без необходимости, - цитируют РИА Новости источник в Главконтроле.

Ранее о возможности отложить походы в торговые центры говорила заммэра Москвы Анастасия Ракова. В интервью ТАСС она сказала, что лучше отложить и массовые мероприятия до лучших и более спокойных времен.

- Хорошо подумайте, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий до лучших и более спокойных времен. Напомните своим детям, что временная невозможность ходить в школу не означает, что стоит расхаживать по кино и магазинам, - сказала Анастасия Ракова.

Стоит обратить внимание, что это не ограничение, а рекомендация. К тому же, если выходы в заведения с массовым посещением людей неизбежны, то власти города просят использовать маски и перчатки, не забывать соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные средства в транспорте.

Напомним, что власти города обеспокоены цифрами по выявлемости заболевших ковидом за последние недели и не могут назвать ситуацию с пандемией в городе стабильной.

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