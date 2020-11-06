Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что Михаил Жванецкий плохо себя чувствует, стало понятно, когда месяц назад он объявил о завершении своей концертной деятельности. Артисты, а Жванецкий, безусловно, был еще и большой артист, просто так, без веских причин со сцены не уходят.

С октября его мобильный телефон на звонки не отвечал. Близкие друзья знали, что Жванецкий серьезно болен. И все равно новость, которая пришла сегодня днем, повергла и коллег, и друзей в шок. Жванецкий хоть и объявил о прекращении концертной деятельности, но не прекращал писать. Все время, что он находился на самоизоляции, он продолжал работать. И об этом знали его друзья.

- Для всех его уход случился слишком неожиданно, кто-то уже успел отрыдаться, а я - еще нет, - не сдерживая слез, ответила актриса Клара Новикова и повесила трубку.

Не может пока говорить бессменный директор Жванецкого Олег Сташкевич: «Подождите интересоваться подробностями. Дайте возможность хоть немного прийти в себя…».

Бессменный директор Михаила Михайловича Олег Сташкевич. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Михал Михалыч в последнее время очень болел. Ноги, сосуды и много еще других болячек, - рассказал нам сын актера Романа Карцева (ближайшего друга Жванецкого) Павел Кассинский. - Моя мама говорила, что он находился дома под наблюдением врачей. А несколько дней назад его перевели в больницу. Что делать - возраст и болячки, заработанные профессией и долгим стоянием на сцене во время концертов. Как и у моего отца, у Жванецкого тоже болели ноги. Сосуды ног – профессиональная беда артистов. Жванецкий прожил красивую, достойную, талантливую жизнь, оставив после себя много детей и внуков..

Сын Романа Карцева, актер Павел Кассинский. Фото: kino-teatr.ru

То, что писатель умер в больнице, нам подтвердила и вдова Романа Карцева Виктория Кассинская:

- Скончался сегодня днем в реанимации, но не от коронавируса…

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