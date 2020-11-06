Измены, скандалы, внебрачные дети и онкология: что скрывал Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий был счастлив со своей Наташей 30 лет. Они начали жить вместе, когда Наталье было 24 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Монологи сатирика Михаила Жванецкого, который 6 ноября 2020 года скончался после продолжительной болезни, были посвящены отношениям мужчин и женщин. Лирические, одновременно печальные и ироничные - его произведения покорили сердца миллионов. Артист откровенничал со зрителями обо всем, кроме личной жизни.

Михаил Жванецкий скончался в реанимации в возрасте 86 лет. В середине января 2020 года у артиста диагностировали рак предстательной железы. О своем страшном недуге он узнал незадолго до Нового года. Эта болезнь в свое время стал причиной смерти легендарных Олега Табакова и Вилли Токарева. Михаил Михайлович проходил лечение в одной из столичных клиник.

Сатирика часто посещала третья супруга Наталья Сурова. Женщина на 32 года младше именитого супруга. "Мише было 56 лет. Правда, разница в возрасте не смущала - я ее не чувствовала благодаря Мишиному восторженному, детскому взгляду на жизнь. Люди реагировали по-разному, смотря со стороны на нашу пару", - признавалась Наталья. В этом браке 15 августа 1995 года родился сын Дмитрий. Он единственный из всех детей юмориста носит фамилию отца.

Михаил Жванецкий с сыном Дмитрием Жванецким. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что в последние годы общественность бурно обсуждала личную жизнь юмориста и скандалы из-за брошенных им возлюбленных, внебрачных детей и внуков.

Первая жена Лариса - математик. Михаил Михайлович вынужден был делить комнату с тещей. Избранница пожелала развестись с юмористом и укатила в Париже, где ее ждало богатое наследство родственника.

Но и Михаил Михайлович не горевал. Во время гастролей по Сибири Жванецкий закрутил интрижку с поклонницей, и в итоге она подарила ему дочку. Ольга родилась в 1976 году в Новосибирске. У нее есть дочка.

Внебрачная дочь Жванецкого — журналистка Ольга. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Затем случился роман с Надеждой Гайдук. Художница по костюмам родила Михаилу Михайловичу дочь Елизавету 27 ноября 1978 года. У девушки подрастают двое детей.

Внебрачный сын Андрей Рывкин родился 10 января 1983 года в Ленинграде. Он соавтор сценария к фильмам "Духless 2", "Лондонград". Молодой человек рос в США. С биологическим папой мальчик познакомился только в 11-летнем возрасте. "С тех пор мы виделись раз 10, после его выступлений. Он всегда был в гримерке, в идеальном костюме, в цветах, окруженный бесчисленными поклонниками, камерами и телохранителями. Все проходило по отработанной схеме: двухминутные «Сколько же тебе сейчас лет?», «Как мама?», а затем - торжественная презентация конверта с тысячей долларов и обязательным напутствием про «стыдно должно быть - в 17 лет деньги брать у отца». Он был слишком труслив, чтобы признать, что бросил ребенка и просто хотел откупиться, а я - чтобы признать, что не нужен отцу", - делился скандальными откровениями Рывкин.

Внебрачный сын народного артиста кинодраматург Андрей Рывкин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

От еще одной сожительницы Венеры Умаровой у Жванецкого есть сын Максим. Живет с женой в США.

При этом, по словам Татьяны Ильченко, вдовы юмориста Виктора Ильченко, у Жванецкого есть еще один внебрачный сын Григорий.

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