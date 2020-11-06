Результаты выборов президента США 2020: решающий момент

Борьба за высший пост в США подходит к концу
Фото: EAST NEWS
Борьба за высший пост в США подходит к концу, и в ближайшее время может быть названо имя победителя. Результаты выборов президента решаются в четырех штатах, где пока уже заканчивается подсчет голосов.
На данный момент Байден вплотную приблизился к победе – ему не хватает всего шесть голосов членов коллегии выборщиков, чтобы получить вожделенные 270 и объявить о своей победе. Трамп пока отстает – на его счету 214 голосов, но он все еще может победить.
Кто решает судьбу выборов
Пенсильвания – 20 голосов. Сейчас там лидирует Байден, правда, с минимальным отрывом порядка 5,5 тысячи голосов. Пока еще не посчитаны несколько десятков тысяч голосов (примерно 5% бюллетеней), и ситуация вполне может измениться. Администрация штата заверяла, что сумеет подсчитать все голоса к вечеру четверга, но пока этого не произошло.
Джорджия – 16 голосов. Практически все время здесь лидировал Трамп, однако, как и в Пенсильвании, под конец подсчета Байден вырвался вперед. Разрыв еще меньше, чем в предыдущем штате – около 900 голосов. По оценкам экспертов, непосчитанными остались примерно 15 тысяч бюллетеней из Саванны и Атланты, жители которых традиционно отдают предпочтение кандидатам от Демократической партии.
Аризона – 11 голосов. Здесь наблюдается противоположная картина: Байден лидирует, но Трамп его догоняет. Осталось подсчитать более 450 тысяч бюллетеней.
Невада – 6 голосов. За истекшие сутки Байден смог оторваться от соперника примерно на 12 тысяч голосов и продолжает набирать голоса. Пока не обработаны около 190 тысяч бюллетеней и большая часть из них поступила из округа Кларк (куда входит и Лас-Вегас, который принято считать демократическим).
Пенсильвания и Джорджия обещают закончить подсчет голосов в течение ближайших суток. Аризоне и Неваде понадобится больше времени, но администрации штатов утверждают, что справятся с обработкой поступивших бюллетеней за выходные.
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