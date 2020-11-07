Протесты в Белоруссии, последние новости на 7 ноября 2020: что сейчас происходит в Республике

Во время протестной акции в Минске 1 ноября. Фото: Иван ИВАНОВ

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

В пятницу 6 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл новую ветку минского метро. На торжественной церемонии он объявил, что повысит в стране пенсии. «Я вчера подписал указ о повышении, хоть немножко, чтобы реальные пенсии не упали». А еще, выступая перед метростроевцами, он сказал, что «новые выборы будут тогда, когда вы примете решение».

Про запускаемую БелАЭС: «Протестующие плачут, что некуда будет энергию девать. Как это некуда? Да нам надо еще одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам».

Тем временем замминистра внутренних дел Республики Геннадий Казакевич встретился со студентами-медиками Минского государственного лингвистического университета. Он сказал, что при разгоне протестующих насилие было. «Невозможно было по-другому обеспечить порядок», - подчеркнул он.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что наши спецслужбы делятся информацией с белорусскими коллегами о действиях и планах западных оппонентов.

Евросоюз в пятницу ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 высокопоставленных чиновников, в том числе главы КГБ Тертеля, главы СК Носкевича, пресс-секретаря президента Эйсмонт и других. Им запрещено посещать ЕС и у них заморожены все счета - если они, конечно, есть.

МИД Республики тут же отреагировал на это, заявив, что новые санкции не останутся без ответа.

ОППОЗИЦИЯ

Защитники экс-кандидата в президенты РБ Виктора Бабарико подали жалобу в суд на очередное продление ареста.

Члену Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой суд продлил арест еще на 2 месяца. Защита требовала домашний арест либо выход под залог.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Сотрудники (преподаватели и технические работники) БГЭУ, всего 150 человек, обратились к ректору: «Считаем отчисления и увольнения недопустимыми».

Более 500 деятелей культуры и искусства подписались под требованием восстановить в должности уволенных звезд Оперного театра.

А в медицинском университете восстановили часть отчисленных ранее студентов.

На сотрудников Белорусского металлургического завода, которые на время остановили работу печей еще в августе, завели уголовное дело.