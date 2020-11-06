Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и его сына Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз ввёл санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Виктора.

В черном списке также оказались еще 14 белорусских официальных лиц. В рамках ограничительных мер все активы в Европе будут заморожены, въезд в страны Европейского Союза будет запрещен.

Напомним, в конце августа Латвия, Литва и Эстония, несогласные с итогом президентских выборов в Белоруссии, запретили въезд на территорию своих стран 30 белорусским гражданам, в том числе и президенту республики Александру Лукашенко. Позже страны опубликовали расширенные списки санкций. Минск ввел ответные симметричные санкционные меры.

В начале октября Европейский союз ввел в действие санкционный список против 40 белорусских чиновников. В тот же день Минск ввел ответные санкции против стран Евросоюза. 12 октября Главами МИД ЕС были ограничительные меры против Лукашенко. Было отмечено, что они вступят в силу, если в республике ситуация не улучшится.