«Теперь не убежите»: Эксперты предложили поднять налоги на богатых

Эксперты предлагают повысить подоходный налог для состоятельных россиян вплоть до 24% от зарплаты. Фото: Архив "КП"

Ящик Пандоры открылся. Если 20 лет власти отбивали все атаки на единую шкалу налогообложения, то теперь один редут падает за другим. Со следующего года платить больше в бюджет будут те, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год и держит в банке больше миллиона рублей. Тем не менее некоторые эксперты считают, что этого недостаточно. И предлагают «подоить» богатых россиян еще.

НАЛОГИ ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Высшая школа экономики представила свое заключение на проект федерального бюджета на ближайшие три года. Это лишь рекомендации экспертов, ничего более. Но именно они удивили многих. Одно из предложений – повысить налоги на богатых. От «Вышки», которая известна своим либеральным подходом, такого не ждали.

Эксперты предлагают повысить подоходный налог для состоятельных россиян. Для тех, кто зарабатывает миллион рублей в месяц и больше, - до 20% от зарплаты. А для тех, кто зарабатывает больше двух миллионов в месяц, – до 24%. В самом заключении не поясняется, с какой суммы брать эту сумму – со всей или только с превышения.

Скорее всего второе. Потому что именно по такой схеме со следующего года будет действовать первая ступень прогрессивного НДФЛ. Повышенный налог (15%) будут брать с доходов, превышающих пять миллионов рублей в год (около 417 тысяч рублей в месяц). То есть, если человек получает шесть миллионов в год, то с первых пяти он заплатит стандартные 13%, а с дополнительного миллиона – 15%.

- Представляется, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на высокие личные доходы и на свободные средства корпораций, - говорится в заключении Высшей школы экономики.

ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ

Другие эксперты-экономисты к идее коллег отнеслись с удивлением. Во-первых, поздно вносить какие-либо правки в почти уже принятый проект федерального бюджета. Во-вторых, уж слишком резкое изменение предлагают в Высшей школе экономики.

- Бюджет уже сверстан и готовится ко второму чтению. Такие существенные изменения в него вряд ли будут вноситься, - заявила Елена Перминова, первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации.

По ее словам, власти уже начали процесс повышения налоговой ставки. Это должно принести в бюджет 60 миллиардов рублей. А если сложить с этим еще и добавку от дополнительного налога на миллионные вклады, то дополнительные доходы казны составят около 200 млрд рублей. Вполне приличный показатель. Перекладывать на россиян, пусть и состоятельных, обязательство полностью покрыть дефицит бюджета, возникший из-за пандемии и падения цен на нефть, было бы не очень правильно.

- Повышение прогрессии НДФЛ принесет больше вреда, чем пользы. Сейчас лучше ничего не менять и ничего не трогать, - считает Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

Глава группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЛАТИ ИЛИ ИНВЕСТИРУЙ

Еще более жесткие изменения предлагается принять в отношении юридических лиц. Для них предлагается ввести повышенный налог на прибыль (вместо 20% - 24 и 30%). Речь идет об остатках, которые у компаний лежат на счетах, и по которым начисляется пассивный доход. Сейчас в банках находится больше 30 триллионов рублей. По мнению экспертов, они лежат мертвым грузом. А государство может сделать так, чтобы эти деньги работали на экономику.

- Люди и компании не инвестируют свои деньги, которые лежат на депозитах, потому что не видят перспектив для таких инвестиций. По их мнению, инвестировать деньги либо опасно, либо бессмысленно, либо и то и другое вместе, - считает экономист Денис Ракша.

К слову, часть денег физлица и компании уже стали выводить из банков. Ставки по депозитам падают. Поэтому многие клиенты ищут более выгодные источники для вложений, в том числе и на фондовом рынке. В «Вышке», по сути, предлагают ускорить этот процесс. А тем, кто станет вкладывать деньги в экономику, можно дать инвестиционный налоговый вычет.

Экономист Денис Ракша в студии Радио "Комсомольская правда".

- Если бы это было так легко и просто, то ввели бы давно и везде. А ведь нигде особо не вводят. Это потому, что нельзя заставлять людей инвестировать. Никто насильно и под налоговым принуждением инвестировать не будет. Инвестиционный климат зависит не только от налогов, а много от чего еще, - сетует Аркадий Брызгалин.

В период неопределенности, вызванной пандемией, такая мера только усугубит положение многих бизнесов. Вряд ли кто-то жаждет сейчас тратить заначку, даже если за это часть денег компании вернут в будущем.

МИНФИН ПОКА ПРОТИВ

В Минфине пояснили, что пока никакие варианты изменений по подоходному налогу и налогу на прибыль не рассматриваются. Достаточно и тех, что были приняты весной.

Но это не означает, что предложения экспертов из «Высшей школы экономики» проигнорируют. Скорее всего, в Минфине посмотрят, как сработает то повышение, которое запланировано с января 2021 года, а затем будут действовать, исходя из сделанных выводов по итогам такой «тренировки».