Пользователи Сети надеются на новое вирусное видео после очередного наркорейда канадских полицейских

Пользователи Сети надеются на новое вирусное видео Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стражи порядка отправились за пределы Торонто, в район, из которого часто поступали жалобы местных жителей.

Там они обнаружили нелегальную плантацию каннабиса. Кроме огромного количества готовой к продаже марихуаны на общую сумму в 150 млн. канадских долларов и оружия, полиция с удивлением нашла на наркоферме трех кенгуру и двух зебр.

В ходе аналогичной операции, проведенной канадскими полицейскими несколько лет назад, на подобной ферме также были обнаружены дикие животные - 13 черных медведей, вьетнамская вислобрюхая свинья и енот.

Ту новость зачитывала в эфире одного из канадских русскоязычных телеканалов диктор Татьяна Субботина.

Начав перечисление четвероногого улова полицейских, она начала заливисто смеяться. Татьяна, как и многие, не понимала, зачем наркофермерам были нужны медведи. Пришлось сделать добрый десяток дублей, чтобы, наконец, информация была записана.

Оператор телеканала выложил эту забавную запись в Интернет, и она мгновенно стала вирусной. Сегодня ее посмотрели уже 19 млн. человек.

Возможно, информация о новом рейде и обнаружении на наркоплантации экзотических животных, как и в прошлый раз, войдет в выпуск новостей, который будет вести Татьяна, и станет поводом для нового вирусного видеоролика.