Итоги выборов президента США: последние новости о подсчете голосов на 7 ноября 2020

Подсчет голосов сопровождается протестами у Белого дома. Демонстранты принесли надувную куклу Трампа Фото: REUTERS

Подсчет голосов на выборах президента США продолжается с 3 ноября. Результаты голосования в нескольких важных колеблющихся штатах пока неизвестны, однако главный соперник Трампа республиканец Джо Байден вплотную приблизился к победе. Подсчет голосов снова сопровождается акциями протеста, более спокойными, чем вчера. Мы собрали последние новости о подсчете голосов на 7 ноября 2020 года.

Что известно об итогах выборов президента США:

- Джо Байден уверено вырвался вперед – ему не хватает всего шесть голосов выборщиков, чтобы объявить о своей победе. Трамп отстает от своего соперника – на его счету 214 голосов, однако возможность его победы пока не стоит исключать - штаб действующего президента уповает на пересчет в нескольких штатах, и при необходимости обещает довести дело до Верховного суда, где позиции республиканцев весьма сильны.

- Трамп сообщил помощникам, что не намерен признавать поражение на выборах, сообщает CNN.

- В одном из решающих штатов - Джорджии - будет пересчет голосов из-за слишком маленького отрыва между главными кандидатам на пост президента. Пока что демократ обгоняет действующего американского лидера более чем на четыре тысячи голосов, до этого отрыв был в одну тысячу.

- По словам главы избиркома Филадельфии, подсчет голосов в Пенсильвании может занять еще несколько дней. Тем временем, республиканцы потребовали от Верховного суда не считать в Пенсильвании бюллетени, полученные по почте после дня выборов.

- Подсчет голосов в США второй день подряд запоминается печальным рекордом: в стране за сутки выявили максимальное с начала эпидемии коронавируса число новых заболевших – 122 тысячи.

- В Вашингтоне и Филадельфии начались акции протеста. Сотни демонстрантов собрались у здания Белого дома, призывая Трампа признать поражение на выборах и посчитать все голоса.

- Сторонники Республиканской партии в свою очередь сообщают о недопуске на избирательные участки и массовых фальсификациях в пользу кандидата от демократов: предполагается, что благодаря им Джо Байден вырвался вперед сразу в нескольких колеблющихся штатах, где изначально лидировал Трамп. Особенно аномальными выглядят результаты голосования по почте, по итогам которого подавляющее большинство избирателей поддерживает Байдена. Впрочем, оппоненты Трампа тут же парируют: дистанционное голосование популярно именно в крупных городах, где поддержка демократов традиционно выше.

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