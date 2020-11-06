Предварительные итоги выборов президента США 2020: Байден вырвался вперед в ключевом штате

Байден вырвался вперед в ключевом штате Фото: REUTERS

Опубликованы предварительные итоги выборов президента США 2020 года, согласно которым в решающем для гонки штате Джорджия лидерство впервые перехватил кандидат от Демократической партии Джо Байдена, опередив действующего американского лидера Дональда Трампа

Как передаёт телеканал Fox News, оба претендента получают по 49,4 процента голосов избирателей, но при этом демократ опережает республиканца на 917 бюллетеней.

Джорджия с 16 выборщиками является одним из четырех штатов, которые могут определить исход президентского голосования в США. На данный момент обработано 99 процентов бюллетеней. При этом Трамп не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов выборщиков без побед в Джорджии и Пенсильвании.

Напомним, действующий американский лидер уже ни раз обвинял Демократическую партию в махинациях на выборах. Накануне он заявил о попытке демократов «украсть выборы», отметив, что при подсчете голосов продолжаются «коррупция и мошенничество». Он также заявил, что выигрывает выборы президента в США с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса.