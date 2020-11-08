На шоу "За стеклом" Александр Колтовой был секс-символом и крутил роман с внучкой Светличной

Телеведущий разбился в подмосковных Люберцах, управляя легкомоторным самолетом Cessna Фото: СОЦСЕТИ

Трагическая гибель Александра Колтового, разбившегося в авиакатастрофе в Подмосковье, обрастает новыми подробностями. Так стало известно, что в самолете вместе с телеведущим летела не его супруга, а некая Наталья Климова. Меж тем, первая жена погибшего ведущего передач "ДНК" и "Звезды сошлись" Надежда не может прийти в себя от ужаса.

Стало известно, кто находился с Александром Колтовым в самолете. Вместе с 41-летним телеведущим в подмосковных Люборцах погибла 33-летняя Наталья Климова. По предварительной информации 5-tv.ru, Наталья - сотрудница одного из банков.

Меж тем, бывшая жена Колтового с трудом говорит от ужаса. Надежда шокирована случившимся, передает сайт mk.ru. Она работает в цирке художником по костюмам.

Женщина познакомились c Александром много лет назад на шоу "За стеклом", в котором Колтовой принимал участие. Надежда работала в передаче стилистом.

Статный брюнет - рост Котлового 198 см - был настоящим секс-символом на проекте. Это первое российское реалити-шоу. К голубым экранам 20 лет назад прилипала вся страна. Рейтинги программы достигли небывалых высот. Казалось, ничто не могло оторвать от телеэкрана зрителей, когда звучала завораживающая заставка к первому российскому реальному шоу.

По Колтовому сходили с ума юные поклонницы. Они буквально не давали ему прохода: караулили возле дома, обрывали телефон, строчили письма, признавались в любви. Скорее всего, он мог бы победить в шоу, если бы организаторы программы не спровоцировали Машу, внучку Светличной, которая на тот момент являлась девушкой Саши, на публичный скандал. Причиной тому явилась первая эротическая сцена "За стеклом", непосредственными участниками которой стал ее жених и другая участница шоу Марго.

"Сцена ревности, которую Маша, внучка известной актрисы, закатила своему возлюбленному, оказалась всего лишь игрой. Идея эта принадлежала одной из сотрудниц проекта, которая была безумно влюблена в Александра. Самой Марии было всего 17 лет. Она бы никогда не додумалась устроить подобное шоу перед многомиллионной аудиторией. Маша долго не соглашалась, но все-таки сдалась. Мы составили сценарий всего действа, написали ей текст. В тот вечер организаторы проекта пожимали друг другу руки: редко получаются такие сильные по накалу страстей эфиры", - откровенничал один из организаторов проекта.

После ухода из шоу Александр признавался, что как-то решил пересмотреть выпуски "За стеклом" со своим участием. "Был просто поражен тем, насколько искажены были реальные события. С помощью монтажа режиссеру удалось создать видимость романтических отношений между мной и Марго, хотя эта девушка мне никогда не нравилась", - делился воспоминаниями Колтовой.

Покинув проект, Саша женился на стилисте программы Надежде. "Нам пришлось пережить много неприятного. Мне постоянно названивали какие-то девицы с угрозами. Я думала, наша свадьба расставит все по своим местам. Однако интриги не прекратились", - откровенничала Надежда. Этот брак через несколько лет дал трещину, общих детей у пары не было.

Некоторое время назад Александр женился во второй раз. У него остался маленький ребенок.