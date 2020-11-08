«Остановите кражу!»: сторонники Трампа собираются у зданий парламентов штатов

Cторонники Трампа собираются у зданий парламентов штатов Фото: REUTERS

Сторонники действующего президента США, республиканца Дональда Трампа стали собираться у зданий парламентов штатов (в США их называют Капитолиями).

Они запустили кампанию протеста «Остановите кражу!», название которой намекает на возможную кражу голосов, которые могли бы принести Трампу победу.

Акция началась в Лансинге, столице штата Мичиган. Протестующие держат плакаты с надписями «Это еще не конец» и «Мы победим».

Акция началась в Лансинге, у Капитолия в столице штата Мичиган Фото: REUTERS

Затем ее подхватили в Финиксе (штат Аризона). Собравшиеся настаивают на том, что Трамп должен подать иск в Верховный суд.

В столице штата Нью-Йорк, городе Олбани, у тамошнего Капитолия сторонники Трампа подняли американские флаги и плакаты «Остановите воровство!».

У Капитолия в Колумбии (штат Южная Каролина) протестующие идут маршем с аналогичными плакатами.

Эксперты опасаются вспышек насилия в США по мере того, как гражданское противостояние будет нарастать Фото: REUTERS

По всей территории США опасаются вспышек насилия. Окружной казначей Детройта был вынужден закрыть свой офис из-за поступивших угроз, а также некоей информации, поступившей из офиса шерифа.

Доклад Международной кризисной группы, опубликованный накануне, гласит: «Президентские выборы в США 2020 года представляют собой риски, невиданные в новейшей истории. Чиновники должны принять дополнительные меры предосторожности».

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