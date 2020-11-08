Погибла не жена, а 33-летняя сотрудница банка: кто был в самолете вместе с Александром Колтовым

Телеведущий НТВ Александр Колтовой Фото: СОЦСЕТИ

Телеведущий Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе под Люберцами. Он вылетел на легкомоторном самолете с аэродрома Мячково, но до назначенного пункта не добрался. По одной из версий, в самолете отказал двигатель. Колтовой стал искать место для посадки. Самолет видели на Новорязанском шоссе, он летел низко над дорогой. Уже шел белый густой дым. Недалеко от поселка Томилино самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь. Спасти пилота и пассажира не удалось.

- Наши сотрудники выехали на место, и в 15.51 была осуществлена полная ликвидация пожара. Есть пострадавшие, - подтвердили в ГУ МЧС по Московской области.

Изначально прозвучала версия, что на борту с Александром Колтовым была супруга. Об этом подтверждали коллеги с канала НТВ и телеведущая Лера Кудрявцева, с которой Александр вел программу «Звезды сошлись».

- Господи, разбился с женой. Остался ребенок. Что происходит, - написала в Инстаграме Лера Кудрявцева.

Позже Лера Кудрявцева опровергла гибель супруги Колтового

Позже телеведущая удалила эти строчки и написала, что жена Александра жива, а кто был рядом с Сашей – выясняется.

- Погибших двое - мужчина и женщина. Мужчина - Александр Колтовой, а женщина - точно не супруга. Мы устанавливаем ее личность, - рассказал «КП» источник.

Фото: СОЦСЕТИ

В самолете была 33-летняя Наталия К. Женщина родилась в Москве, закончила факультет технотронных архивов и документов Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Работала заместителем директора в одном из столичных банков.