Байден и Харрис впервые после избрания выступили с обращениями

Избранные президент и вице-президент США обратились к нации из родного штата Байдена – Дэлавера Фото: REUTERS

Планировалось, что выступления начнутся в 20:00 по времени восточного побережья США, но, в итоге, с получасовым опозданием первой на сцену вышла Камала Харрис.

Это первая женщина – вице-президент за всю историю США, равно как и первая темнокожая и одновременно азиатка (отец Харрис – выходец с Ямайки, мать – родом из Индии).

Никто и не ожидал выпадов в адрес проигравшего, судя по всему, Трампа, равно как выступавшие не озвучивали программных моментов в аспекте международной политики, которые они намерены проводить, оказавшись в Белом доме.

Первой на сцену вышла Камала Харрис Фото: REUTERS

Харрис превозносила достоинства Байдена, обещая, что он объединит нацию как «человек с большим сердцем, любящий свою жену, которая будет прекрасной первой леди».

Она также пообещала, что будет первой, но не последней женщиной на одном из высших государственных постов, таким же вице-президентом, как Джо Байден в администрации Барака Обамы.

Байден бодро забежал на сцену. Чувствовалось, кандидат доволен итогами голосования Фото: REUTERS

«Америка готова к переменам, также как я и Джо, который будет президентом для всех американцев», - подытожила Харрис, пригласив на сцену 78-летнего Байдена, вбежавшего на подиум в маске.

Харрис тут же надела свою защитную маску и покинула сцену.

«Я не вижу ни синие, ни красные, а только Соединенные Штаты», - начал свою речь Байден (красный – традиционный цвет республиканцев, синий – демократов. – Ред.).

Байден пообещал быть президентом всех американцев Фото: REUTERS

И перечислил всех своих ближайших родственников, включая сына Хантера, поблагодарив их за поддержку. Отдельно он поблагодарил афроамериканскую общину

«Дадим друг другу шанс, - попросил Байден – Пришло время исцелиться и исцелить Америку».

В финале мероприятия на сцену вышли все ближайшие члены семьи Байдена и муж Харрис.

Джил Байден, будущая первая леди, испугалась, когда взорвалась петарда с конфетти, звук был похож на выстрел. Все закончилось дополнительной серией мирных залпов – небо озарили всполохи фейерверков.

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