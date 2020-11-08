Премьер Японии поздравил Байдена с избранием президентом США

Есихидэ Суга Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга поздравил с победой на президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена и избранную им на должность вице-президента страны Камалу Харрис, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление союза между двух стран.

«Теплые поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления японо-американского союза и обеспечения мира, свободы и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», — написал глава японского правительства в своем Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, поздравили кандидата от Демократической партии с победой уже лидеры многих государств, в том числе Великобритании, Франции, Германии, Греции, Канады, Египта и Украины. Единственной страной Латинской Америки, которая пока воздержалась от поздравлений, стала Мексика. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что, несмотря на все разногласия с действующим американским лидером Дональдом Трампом, он не хотел бы проявлять политическую несдержанность, так как в Штатах еще не завершены все выборные процедуры