«Я реву! У Саши осталась 5-летняя дочь и двое сыновей от первого брака»: друзья погибшего Александра Колтового – о его мечтах и работе на ТВ

Сегодня вечером в эфир выйдет последний выпуск программы «Звезды сошлись». Александр Колтовой и Лера Кудрявцева записали его в эту пятницу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

41-летний Александр Колтовой успел записать вперед несколько выпусков своей программы «ДНК» и одну передачу «Звезды сошлись». Сегодня вечером на НТВ последний эфир Колтового в проекте.

Александр Колтовой умел находить общий язык с гостями в студии ток-шоу, работа была эмоциональной. А каждые выходные Саша летал – малая авиация была для него и хобби, и отдых. Успел налетать немногим больше ста часов. «Это счастье и свобода», - рассказывал коллегам и товарищам Саша и звал их с собой в полет. С ним недавно летал и близкий друг Александр Пушной – Колтовой раньше работал редактором на программе «Галилео», которую тот вел. Во время этого полета Колтовой демонстрировал мастерство – даже давал на пару минут штурвал Пушному, одновременно записывал интервью с ним. Это видео телеведущий наложил на известные строчки песни: «Только смелый сам полезет в самолет…»

Колтовой и Пушной дружили со времен работы в программе «Галилео». Этим летом друзья летали вместе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Денис Матросов тоже увлечен авиацией, актер вспоминает Колтового: «Александр готовил свои проект про малую авиацию… Малая авиация, самолет Цесна, который считается лучшим для новичков и одним из самых безопасных, так как имеет возможность планирования. Что случилось, что пошло не так? В последнее время, мы с старшим сыном Ваней взахлеб смотрим все видео про небольшие самолеты и посещаем профессиональные авиатренажеры. Иван мечтает стать пилотом и увлек меня своими мечтами… Что дальше? Замкнуться и забыть или идти вперед? Я выбираю второе… Судьба. Берегите своих близких, любите и помните, что жизнь наша слишком коротка, чтобы впускать в нее черноту. Дарите улыбки и жгите свои сердца ради любви и добра! Завтра может и не быть. Есть сегодня!»

Причины аварии выяснит следствие. А пока близкие и коллеги в шоке от случившегося. В один голос все подчеркивают главное достоинство Саши, которое он смог сохранить на ТВ. «Умный, интеллигентный, замечательный человек!» - говорит Алексей Лысенков, который обещал полетать с Сашей. Не успел.

Адвокат Алекс Бенхин был экспертом на ток-шоу – Колтовой вел «ДНК» и был соведущим Леры Кудрявцевой в проекте «Звезды сошлись». Бенхин вспомнил закулисье работы с Колтовым: «Надо отдать должное его профессионализму, Александр – ярчайший пример того, как надо идти к намеченной цели. По сути он достиг всего чего хотел, сделал головокружительную карьеру на ТВ, при этом вообще не болел «звездной болезнью». Был очень вежлив, обходителен, общаться с ним было комфортно и участникам программ (ко многим из которых нужен особый подход, чтобы они раскрылись в эфире), и экспертам, и коллегам по работе. Абсолютно спокойно и без срывов он вытягивал десятки, если не сотни «моторов» в год».

Колтовой два года вел программу «ДНК». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Программа ДНК шла по будням, а «Звезды сошлись» в воскресенье. Опытный Бенхин подчеркивает редкое сейчас качество у телеведущих, которым обладал Колтовой: «Он настолько четко, профессионально и скрупулёзно прорабатывал истории каждой семьи на шоу «ДНК», что съемки программ иногда могли затянуться на три – четыре часа, из которых в эфир выходит после монтажа не более часа. Из-за этого я лично, например, не часто ходил к нему на эфиры, не всегда располагал таким запасом времени для съемок. Еще был очень показательный момент, когда мы встретились на пилотном для него выпуске программы «Звезды сошлись», я там защищал непопулярную позицию, и он по сценарию должен был меня «топить», но тем не менее не сделал этого, и даже где-то помог мне и вытянул дискуссию в мою пользу».

Саша после эфира долго не уходил из студии – фотографировался со всеми желающими, что телеведущие делают теперь весьма редко. Свою личную жизнь Колтовой оберегал от посторонних. Один из его коллег рассказал нам: «Александр жил со второй супругой Ингой. У них растет 5-летняя дочь. Также у Саши осталось двое сыновей от первого брака».

Колтовой не пускал посторонних в личную жизнь после того, как в молодые годы принял участие в телешоу «За стеклом», на которое двухметрового красавца во время кастинга отобрали в числе первых. Во время работы над проектом «За стеклом» в Колтового были тайно влюблены не только участницы, но и несколько сотрудниц команды проекта. Сам Александр, посмотрев шоу в телеэфире, был удивлен монтажу и неверно поданным фактам. С тех пор и скрывал личную жизнь.

На странице Александра Колтового друзья оставляют эмоциональные комментарии. Вот несколько из них. «Я реву! Жертв было бы гораздо больше, если бы Саша не направил самолет от шоссе в поле. Саша, ты герой, покойся с миром!», «Саша, небо тебя не отпустило…»

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