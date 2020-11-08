Итоги президентских выборов в США: Скорее Байден, чем Трамп

Избранным президентом США, судя по всему, стал демократ Джо Байден Фото: REUTERS

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Почти четыре дня все ожидали оглашения результатов выборов президента.

В Америке нет федерального ЦИКа, все итоги подводятся на уровне штатов, а сводят их воедино… телеканалы, пользуясь собственными источниками информации в избиркомах на местах.

Обычно это происходит в тот самый вторник, что после первого понедельника ноября – в сам день выборов. Но в этом году битва была нешуточной: на счету был каждый голос, и предварительные итоги были оглашены только в субботу. Избранным президентом США, судя по всему, стал демократ Джо Байден

…И КАК ПРИШЕЛ

Пандемия COVID-19 изменила привычки избирателей: рекордное количество американцев проголосовали по почте (более 109 млн. чел.). У них было время подумать, прежде чем отправить свою бюллетень. Таким образом, в корне изменилась вся политтехнология – исчезли те самые 10-15% избирателей, всегда принимавшие решение сразу перед тем, как поставить галочку в бюллетене и опустить его в урну. Привычные законы и механика агитации не работали, нужно было придумывать новые способы.

Ни в штабе Байдена, ни в штабе Трампа таких не придумали. Вот и пришли 2 кандидата к финалу, что называется, ноздря в ноздрю: судьбу Байдена решили всего несколько тысяч бюллетеней. И это в масштабах многомиллионной Америки!

Победа Байдена стала возможной после того, как избиркомы Невады Невады и Пенсильвании подвели окончательные итоги подсчета голосов избирателей. До этого демократ лидировал по числу голосов выборщиков, оставаясь в шести их голосах от победы.

Трамп не намерен сдаваться и требует пересчета голосов Фото: REUTERS

И ЧТО ЖЕ ТРАМП?

Трамп не намерен сдаваться и требует пересчета голосов, а также аннулирования части бюллетеней в раде штатов, в чьи избиркомы они поступили, по мнению республиканца, позже положенного срока.

Да и выборщики ото всех штатов, совершенно не обязанные отдавать свой голос за лидирующего в их штате кандидата, могут проголосовать так, что Трамп усидит в своем кресле еще 4 года. Но шансы на это минимальны.

Теоретически Трамп может отказаться покидать Белый дом, заявляя о нелегитимности выборов. Но если Байден будет приведен к присяге и официально вступит в должность, а Трамп откажется покидать Белый дом, то новый президент сможет объявить его нарушителем и отдать Секретной службе приказ вывести бывшего главу государства из резиденции силой.

Но у Трампа все же есть лазейка - по законам США за 2 недели до инаугурации нового главы государства решение Коллегии выборщиков должен заверить Конгресс. Судебные тяжбы могут привести к затягиванию процесса одобрения результатов выборов конгрессменами, а это даст возможность Трампу беспрепятственно находиться в резиденции даже после официальной передачи власти.

ТАНЦУЮТ ВСЕ

Сразу после «провозглашения» телеканалами имени нового президента сторонники демократов начали праздновать свою победу. Ярче всего это было заметно в крупных городах – Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе. Люди выходили на улицы, аплодируя автомобилям, из окон которых развевались флаги с надписями «Байден-Харрис».

А сторонники действующего президента США стали собираться у зданий парламентов штатов (в США их называют Капитолиями), начав кампанию протеста «Остановите кражу!», название которой намекает на возможную кражу голосов, которые могли бы принести Трампу победу. Такие акции уже прошли в Мичигане, Нью-Йорке, Арканзасе и многих других штатах.

Все началось в Лансинге, столице штата Мичиган. Протестующие держали плакаты с надписями «Это еще не конец» и «Мы победим». В столице штата Нью-Йорк, городе Олбани, у тамошнего Капитолия сторонники Трампа подняли американские флаги и плакаты «Остановите воровство!».

Сразу после «провозглашения» телеканалами имени нового президента сторонники демократов начали праздновать свою победу. Фото: REUTERS

С ПРИВЕТОМ ОТ

Доклад Международной кризисной группы, опубликованный накануне, гласит: «Президентские выборы в США 2020 года представляют собой риски, невиданные в новейшей истории. Чиновники должны принять дополнительные меры предосторожности».

Все это, разумеется, мало заботит бывших союзников Трампа на международной арене. Не дожидаясь решения Коллегии выборщиков, главы иностранных государств забросали Байдена поздравлениями.

БЕЗ «РОССИЙСКОЙ УГРОЗЫ»

В день (или теперь уже точнее, в дни) выборов президента все внимание американских спецслужб было сконцентрировано на безопасности избирательного процесса в киберпространстве. Высшее политическое руководство страны, да и общественное мнение, не хотело повторения истории, когда выборы 2016 года оказались, якобы, скомпрометированы внешним вмешательством.

Всех собак тогда, помнится, повесили на Россию. И прошли годы, прежде, чем американское правительство призналось, что так и не нашло никаких доказательств на этот счет.

В этот раз таких доказательств тоже не нашли. Но делали вид, что искали: по сообщениям Агентства по кибербезопасности США, попытки иностранного вмешательства в избирательную систему были. И виновным назначили Иран, хакеры которого получили доступ к закрытым регистрационным данным избирателей на Аляске и отправили всем письма с угрозами.

Явно, что и «иранское вмешательство» в американские выборы – лишь повод просто показать, что спецслужбы США стоят на страже покоя сограждан. И все потому, что сейчас победил «кто надо» — свой человек, демократ Джо Байден. А никакого вмешательства и не было. И все же, как же русские хакеры, неужели они растеряли свое мастерство и нарушили приказ выбрать нужного для России американского президента? В этом году «российская угроза» в США никому не была нужна, оказавшись там же, где и «химическое оружие Саддама Хусейна» или «отравление Скрипалей».

ОБРАЩЕНИЕ К НАЦИИ

Байден и Харрис впервые после избрания выступили с обращениями, обратившись к американской нации из родного штата Байдена – Дэлавера.

Все было в лучших американских традициях – шаблонные речи, благодарности избирателям и членам своих семей, призывы к сплочению и нелегкой борьбе.

Избранная вице-президент Камала Харрис отбивала поклоны Байдену, обещая, что станет таким же вице-президентом, как сам Байден в администрации Барака Обамы.

«Старина Джо», видимо, решивший показать свою неплохую для 78-летнего человека физическую форму, на сцену не поднялся, а вбежал, и тоже начал с раздачи благодарностей – Харрис, жене, детям и внукам. А в конце своей речи попросил: «Дадим друг другу шанс». Слушатели не возражали.

Не обошлось без конфуза: супруга Байдена, Джилл, испугалась звука, похожего на выстрел. Оказалось, что это сработал заряд хлопушки с непременным атрибутом американских празднований – конфетти.

Байден и Харрис впервые после избрания выступили с обращениями Фото: REUTERS

СИЛА В КОНВЕРТЕ

Главной ошибкой штаба Трампа все считают его отношение к голосованию по почте. Действующий президент США неоднократно заявлял, что такой способ непременно приведет к массовым фальсификациям. Хотя метод этот в США не только законный, но и неоднократно опробованный. А в условиях эпидемии коронавируса еще и наиболее предпочтительный.

Вместо того, чтобы призывать своих сторонников голосовать в том числе и путем отправки бюллетеней по почте, республиканцы запугивали их кражей голосов. В штабе демократов, наоборот, просили всех не манкировать возможностью опустить бесплатный конверт за своего кандидата в ближайший почтовый ящик.

В итоге, именно бюллетени, присланные по почте, и решили исход выборов.

Главной ошибкой штаба Трампа все считают его отношение к голосованию по почте. Фото: REUTERS

ИЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Проиграв выборы, Дональд Трамп может потерять не только Белый дом, но и жену. Об этом написала британская Daily Mail.

Издание, ссылаясь на Стефани Волкофф, бывшую помощницу первой леди США, утверждает, что Мелания ведет переговоры о соглашении о разводе, по которому Дональд Трамп среди прочего еще и отдаст их общему сыну Бэррону половину своего состояния.

Еще одна бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниго Ньюман заявила, что Мелания Трамп считает каждую минуту до ухода мужа с президентского поста, чтобы сразу же после этого развестись. По словам Ньюман, миссис Трамп опасается подавать заявление на развод сейчас, поскольку у Дональда Трампа все еще остаются в руках рычаги президентской власти, способные жестко наказать ее за такое унижение.

Проиграв выборы, Дональд Трамп может потерять не только Белый дом, но и жену. Фото: REUTERS

И ИЗ ЛИЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Возвращаясь в гостиницу по нью-йоркским улицам, полных ликующего народа (Город Большого Яблока всегда был оплотом Демократической партии США), у входа в отель я увидел машину скорой помощи. В нее закатывали носилки с человеком, на лице которого была кислородная маска. Сотрудники отеля толпились вокруг скорой. Было ясно, что плохо стало кому-то из постояльцев или персонала гостиницы.

- Что случилось? - спросил я у консьержа.

- Мистер, вы что, не в курсе, что победил Байден? – удивленно ответил мне он, давая понять, что других дел, равно как и других новостей ни у него, ни у всей Америки больше нет.

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