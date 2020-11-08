В Германии нашли десятки абсурдных проектов, оплаченных из казны

Союз немецких налогоплательщиков (BdSt) опубликовал данные, согласно которым в прошлом году в ФРГ было выявлено более 100 случаев неэффективного и бесполезного использования бюджетных средств. Фото: Shutterstock

Союз немецких налогоплательщиков (BdSt) опубликовал данные, согласно которым в прошлом году в ФРГ было выявлено более 100 случаев неэффективного и бесполезного использования бюджетных средств.

Среди самых последних примеров странных бюджетных трат — восстановление в Гамбурге разрушенного во время войны пешеходного моста через канал за 2.5 млн. евро. В Союзе считают, что без него вполне можно было бы обойтись, так как в 100 и в 200 м от моста находятся два других, построенных не так давно.

А городке Гифхорн, в федеральной земле Нижняя Саксония за 200 тыс. евро провели капитальный ремонт старого моста, в необходимость в котором давным-давно отпала: расположенное под ним озеро высохло много лет назад и превратилось в большую лужу, мимо которой ведет пешеходная дорожка.

Объектом внимания BdSt также стала передвижная дискотека Dance Cube, функционирующая на альтернативных источниках энергии. Ее создатели утверждали, дискотека будет преобразовывать кинетическую энергию танцующих в электрическую. Топота молодежи должно было быть достаточно, чтобы обеспечить электричеством не только световые, но и акустические эффекты. Государство пошло навстречу энтузиастам и выделило изобретателям 1.8 млн. евро. После того, как средства были освоены, выяснилось, что, как бы люди не плясали, дискотека без традиционных электрических проводов работать не сможет.

В позорный список попал известный в прошлом гранд-отель «Петерсберг», расположенный неподалеку от Бонна. Когда-то в нем останавливались коронованные особы, а также советский генсек Леонид Брежнев. 30 лет назад столица ФРГ переехала в Берлин, а отель остался на балансе государства. С 2013 по 2020 годы на его содержание из бюджета было потрачено около 7 млн. евро.

Члены Союза обратили внимание и на совершенно бесполезный, как они считают, визит депутатов бундестага в Сенегал и Буркина-Фасо. Всего 5 часов в общей сложности немецкие парламентарии дискутировали с африканскими коллегами о важнейших проблемах парламентаризма. Остальное время они провели на молочных фермах и в скотоводческих хозяйствах. Перелет 20 членов официальной делегации и проживание в гостинице обошлись государству в полмиллиона евро.

Союз немецких налогоплательщиков уже много лет является головной болью и ночным кошмаром для правительства ФРГ. Каждый год он находит многочисленные примеры абсурдных субсидий и дотаций. В последнее время Союз даже стал вносить свои предложения по сокращению государственных расходов, что вызывает явное недовольство министра финансов Олафа Шольца.

А чиновники-новаторы по-прежнему дают повод для критики со стороны Союза налогоплательщиков.

Не так давно кто-то из правительственных чиновников решил, что яблочный сок в Германии должен быть исключительно красного цвета. И покраснеть за государственный счет. Кто-то пошел еще дальше и предложил выращивать морковь разного цвета: белого, красного, желтого, фиолетового. Конечно же, за бюджетные деньги.

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