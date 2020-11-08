Камала Харрис не станет серым кардиналом администрации Байдена

Харрис не будет управлять Америкой по той причине, что она - начинающий политик. Фото: REUTERS

В США празднуют избрание нового президента. Им стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

После инаугурации в январе 2021 года Байден войдет в историю, как самый старый президент США - в ноябре демократу исполнится 78 лет.

Поговаривают, что в силу возраста и здоровья реальное управление Штатами ляжет на плечи вице-президента. Таким образом, реальная власть будет в руках бывшего сенатора от Калифорнии, избранного вице-президента Камалы Харрис.

- Харрис не будет управлять Америкой по той причине, что она - начинающий политик. До 2016 года Харрис занимала должность прокурора в Калифорнии и другие посты, связанные с юриспруденцией.

Да, она зрелый человек, ей 56 лет, но как политик она слишком молода. Не уверен, что она будет править, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв.

Рогулёв считает, что первоочередной задачей Байдена является формирование команды профессионалов, которая и будет править коллективными усилиями.

- Это не единичный случай в американской политике. – уверен политолог. - Джордж Буш-младший тоже передоверял членам своего кабинета важные направления и лишь ассистировал им. Харрис не будет серым кардиналом, как всем кажется.

Впрочем, никто не исключает, что у Камалы Харрис есть шанс занять кресло в Овальном кабинете Белого дома. Согласно поправке к Конституции США, в случае недееспособности, смерти или отставки главы государства его место занимает вице-президент. Так что, не исключено, что Америка получит первую женщину-президента.

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