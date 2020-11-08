Дзюба запутался в сети: На интимное видео с футболистом отреагировали известный комментатор и главный тренер сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вывел Дзюбу из состава команды на ближайшие матчи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заступился в Телеграмме за свою коллегу Марию Орзул. На интимном ролике Дзюбы именно ее голос слышен за кадром, она в этот момент комментирует хоккейную встречу команд КХЛ по "Матч ТВ".

«Опять Артем Дзюба всех переполошил. И опять все звонят моей подруге Маше Орзул! Мы все знаем, что Дзюба человек страстный, но в этот раз Орзул ни при чем! Знаю точно!", - написал Губерниев.

Здесь комментатор нас отсылает к скандалу, когда несколько лет назад Орзул стали приписывать близкие отношения с женатым футболистом. Тогда скандал удалось замять, но неожиданно он получил новый поворот, после чего главный тренер сборной России Станислав Черчесов вывел Дзюбу из состава команды на ближайшие матчи.

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заступился в Телеграмме за свою коллегу Марию Орзул. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним. В соцсетях появилось скандальное видео, на котором человек, похожий на капитана сборной России и питерского «Зенита» Артема Дзюбу, занимается мастурбацией, предположительно, в номере отеля.

Фоном идет звук спортивного канала «Матч ТВ», на котором женский голос комментирует матчи КХЛ. Болельщики предполагают, что это видео было сделано еще в прошлом году.

Клуб пока никаких комментариев по поводу этого скандала не дает. Сам Дзюба закрыл свой интернет-аккаунт.

Компромат может серьезно навредить карьере спортсмена

Кстати, это уже не первое видео, на котором футболист предстает в неприглядном виде. Напомним, что летом в сети появился сюжет из раздевалки «Зенита», где форварды Дзюба и Азмун имитируют половой акт.

Тогда подлил масла в огонь гендиректор «Зенита» Александр Медведев, сказавший, что будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче… Разразился скандал, после чего члены комитета по этики РФС даже предлагали отстранить «Зенит» от полуфинального матча Кубка России со «Спартаком».

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