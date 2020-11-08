"Динамо" разгромило 5:1 "Локомотив". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 8 ноября, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" прошел один из последних матчей 14 тура чемпионата России по футболу в РПЛ. "Динамо" под началом нового главного тренера Шварца принимало "Локомотив", который несколько дней назад героически сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в Лиге Чемпионов. Динамовцы же, вылетев из Лиги Европы и сменив главного тренера, уверенно идут по сезону в чемпионате России. Все продолжилось в матче с "Локомотивом".

Уже на 3-й минуте "Динамо" открыло счет в поединке - Евгеньев с паса Фомина забил первый гол в поединке на стадионе в Петровском парке. Дальше событий в матче было - просто море! На 33-й минуте Клинтон Н Жи забил второй мяч с передачи Паршивлюка. А затем после второй желтой карточки при счете 0:2 уходит с поля защитник "Локомотива" Слободан Райкович. И вскоре "Локо" забивает ответный мяч "в раздевалку" - в добавленное время отличился Зе Луиш, воспользовавшись пасом Миранчука.

Второй тайм продолжился серией плохих событий для "Локомотива" - на 60-й минуте Даниил Лесовой забил третий мяч "Динамо" в поединке. И через 5 минут у железнодорожников удаляют вратаря Гильерме. Игрок сборной России сыграл рукой за пределами штрафной. И динамовцы получили преимущество в двух игроков на финальные полчаса встречи.

На 77-й минуте поединка у "Динамо" удаляется один игрок. Третья красная карточка в матче и первая хозяевам поля "пришла" Сергею Паршивлюку. Матч продолжил оставаться очень ярким! Три желтые карточки и удаление вратаря - такой сюжет не мог представить никто и что может произойти дальше, никто не мог предугадать.

И на 84-й минуте "Динамо" получило право на пенальти! Интриги не получилось - Фомин забил на 85-й минуте четвертый гол в поединке. И сделал счет 4:1. А в добавленное время "Локомотив" пропустил пятый от Константина Рауша.

"Локомотив" проиграл со счетом 1:5 динамовцам. Лига Чемпионов забирает немало сил у команды. Благодаря победе "Динамо" с 26 очками закрепилось на 4 месте в турнирной таблице Премьер-Лиге. Выше них - "Спартак" с 28 очками. "Локо" при 21 балле - на 8 месте.

Следующая игра у "Динамо" - 21 ноября против "Спартака" в гостях. А "Локомотив" в этот же день на своем поле примет тульский "Арсенал".