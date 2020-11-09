Божена Рынска в шелковом пеньюаре и чулках вызвала оторопь

Божена Рынска Фото: Борис КУДРЯВОВ

Божена Рынска не сдержалась и присоединилась к флешмобу знаменитостей в поддержку оскандалившегося Артема Дзюбы. Интимное видео с футболистом, которое слили в Сеть, не посмотрел только ленивый. И из-за него футболиста не вызвали в сборную на предстоящие матчи с с Молдавией, Турцией и Сербией. Такое решение принял главный тренер россиян Станислав Черчесов. Однако вдова Игоря Малашенко считает это вопиющей несправедливостью.

Божена Рынска разместила в блоге фото, которое до сего дня не позволяла себе. Обычно вдова Игоря Малашенко предстает в гламурном образе - в платьях или костюмах, при полном параде и макияже. Однако в этот раз 45-летняя женщина решила показать себя в белом шелковом пеньюаре и чулках телесного цвета, вызвав оторопь у пользователей соцсетей.

"Лежит себе человек у себя дома, а его потом от матчей отлучают. Черчесов не космос, а предатель. Нет, чтобы проявить солидарность и сказать: чуваки, бабы так вынесли мозг, что порой легче самому. И инициировать расследование - кто украл видео, кто взломал айфон, и защитить право на приватность своего лучшего футболиста. Извините за качество фото. Оно не предназначалось для публикации", - подписала снимок молодая мамочка, выказав свою поддержку Артему Дзюбе.

Вдова Игоря Малашенко предстала в кокетливой позе Фото: СОЦСЕТИ

Пользователи соцсетей много чего видели от Божены. Но такого уж точно не ожидали. Впрочем, публика поделилась на тех, кто восхитился смелостью вдовы. Вторая же часть аудитории посоветовала Божене одеться, напомнив, что "она женщина в возрасте" и "у нее подрастает дочь Женечка".

Меж тем сам виновник скандала все-таки не стал отмалчиваться. Дзюба записал обращение к поклонникам. Это произошло после игры "Зенита" с "Краснодаром", где Артем забил решающий гол в ворота соперника и обеспечил бело-голубым победу. Футболист, к слову, был признан лучшим игроком матча.

"Хочу сказать, что я не идеален. Как любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я во многом виноват, и могу винить только себя. Я безумно благодарен тем, кто сом ной, кто не отвернулся и поддержали в трудную минуту - в тот момент, когда многие отворачиваются от меня. Близкие, родные, семья, даже люди, которых я не знаю. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали", - поведал 32-летний спортсмен.

Он пообещал, что не забудет поддержку всех неравнодушных. "Я надеюсь, что смогу прожить жизнь достойно и буду хорошим человеком, как бы ни ошибался и не оступался. Спасибо звездам и простым людям, которые сегодня меня поддержали. Сдерживаюсь и максимально стараюсь, чтобы не быть тряпкой и показушником. Ребятам спасибо, очень сильно поддержали. Судьбу благодарю за жестокие и болезненные уроки", - резюмировал Дзюба.