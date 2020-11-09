Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить карантинные санкции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

В тех регионах, где губернаторы вовремя ввели ограничения из-за коронавируса, ситуация с заболеваемостью управляемая, люди получают необходимую медицинскую помощь. Остальные должны взять с них пример. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.

- Не все руководители субъектов воспользовались своими полномочиями по введению ограничительных мероприятий. Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию и вводить такие меры точечно в тех муниципалитетах, где отмечается напряженность, и там, где нагрузка на систему здравоохранения особенно велика, - заявил Мишустин.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, уровень заболеваемости коронавирусом растет в 33 регионах. Она призвала усилить режим ограничений и жестко их контролировать в регионах, где показатели распространения COVID-19 выше среднероссийского.

- В субъектах, в которых административные санкции практически не применяются и не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского уровня, - заявила Попова.

По ее словам, речь о Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской областях, республике Коми, Хакасии, Ингушетии, Забайкальском крае.

Мишустин также потребовал от Минздрава и региональных чиновников следить за обеспечением лекарствами больниц и пациентов, которые лечатся от коронавируса дома.

- Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно, - поручил Мишустин.

Премьер отметил, что во всех регионах должен быть создан резерв больничных коек.

Напомним, что уже не первую неделю из разных регионов страны доносятся жалобы на нехватку мест в больницах. «Скорые» привозят пациентов в больницы, а те не могут их принять. Так, в Омске две машины скорой помощи, безуспешно объездившие все районные больницы, привезли пациентов к зданию Минздрава. А в Абакане фельдшер «Скорой» со слезами умоляла больницу принять на лечение 90-летнюю бабушку, но ни одной свободной койки не нашлось

- Ни один заболевший не должен остаться без помощи, - потребовал Мишустин.

Как рассказал на совещании глава Минздрава Михаил Мурашко, больницы сейчас заполнены на 82 процента. Но понятно, что это «средняя температура» по стране.