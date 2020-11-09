Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за звезду "Кухни" Марка Богатырева

О тайной свадьбе молодожены сообщили только самым близким Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой. После трех лет отношений актеры официально зарегистрировали свой союз. О тайной свадьбе молодожены сообщили только самым близким.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц принимают поздравления. О своем намерении вступить в брак 35-летний актер сериала "Кухня" заявил в августе. Тогда он сделал любимой предложение. Тайная свадьба была очень скромной. "Да, мы поженились!", - цитирует Богатырева "СтарХит". Подробности торжества он раскрывать не стал.

Для Богатырева это первый официальный брак. До этого у него были отношения с коллегой по сериалу "Кухня" Еленой Подкаминской. Расставание довело актера до срыва. "Я погибал... В самом прямом смысле этого слова я чувствовал себя никчемным, совершенно бесполезным человеком, не способным ничего решить. Так устал, что решил покончить со всеми проблемами раз и навсегда...", - признавалась Марк Богатырев, рассказывая о пережитом в интервью журналу "Караван историй".

Татьяна была замужем за актером Иваном Жидковым, от которого воспитывает дочь Марию. Супруги прожили вместе почти шесть лет и расстались мирное. "Она действительно прекрасный человек. Я ее очень уважаю, люблю и ценю. Нам сейчас проще общаться, чем когда мы были в браке", - говорил звезда фильма "Ласточкино гнездо".

Татьяна и Марк познакомилась на съемках сериала "Наживка для ангела". Слухи об их романе поползли после того, как Марк разместил в блоге фото Тани в темных очках. Под снимком Богатырев написал, что эта девушка хочет его захомутать. А впервые официально пара вышла в свет в 2018 году. Актриса пришла поддержать возлюбленного на премьеру фильма с его участием. "Сначала она женщина, мама, а потом уже на третьем месте актриса. Мне такой вариант подходит, потому что я сначала мужчина, потом уже актер. Во мне актерского тщеславия немного. И у нее тоже. Она не тщеславный человек", - рассказывал о любимой артист.