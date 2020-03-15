Попытка суицида и тяжелый разрыв с Подкаминской: звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев счастлив с Татьяной Арнтгольц

Марк Богатырев полюбился миллионам телезрителей благодаря сериалу "Кухня". За его киношным романом с актрисой Еленой Подкаминской следила вся страна. Актеры настолько убедительно сыграли чувства в фильме, что через некоторое время об их любовных отношениях в реальной жизни судачила уже вся светская тусовка. Казалось, у актера в жизни все хорошо. Однако громом среди ясного неба стало известие о том, что Богатырев попал в психбольницу после попытки суицида.

"Я погибал... В самом прямом смысле этого слова я чувствовал себя никчемным, совершенно бесполезным человеком, не способным ничего решить. Так устал, что решил покончить со всеми проблемами раз и навсегда...", - признавалась Марк Богатырев, рассказывая о пережитом в интервью журналу "Караван историй".

Как раз на тот период пришелся болезненный разрыв с Еленой Подкаминской. Марк об этом вспоминать не любит. "У актеров случается, что отношения партнеров в кино перетекают в реальную жизнь. Была влюбленность, с моей стороны - просто огромная. Но эта история касается только нас", - отмечал артист.

Крах в амурных делах и стресс на работе едва не закончились трагедией. Артист попал в психиатрическую клинику после попытки самоубийства. По его словам, оглядываясь назад, он понимает, что тот сложный, страшный период стал для него своеобразной проверкой на твердость характера и силу духа.

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"Ощущение, что был в двух шагах от смерти, очень отрезвляет. Я вышел из состояния крутого пике и штопора. Хотя далось это очень тяжело", - не скрывает актер.

На съемках сериала "Наживка для ангела" познакомился с актрисой Татьяной Арнтгольц. Слухи об их романе поползли после того, как Марк разместил в блоге фото Тани в темных очках. Под снимком Богатырев написал, что эта девушка хочет его захомутать.

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Сейчас жизнь 35-летнего артиста изменилась. Он чувствует себя счастливым человеком. Его избранница недавно стала носить заветное кольцо на том самом пальце. Богатерев не скрывает, что не прочь обзавестись наследниками.

"Нам хорошо вместе. Мы путешествуем. Мы любим. Мы много разговариваем. Я стараюсь жить настоящим, дарить любовь", - цитирует звезду журнал OK. По словам актера, восстанавливать душевные силы ему помогает йога, которой он занимается уже несколько лет.