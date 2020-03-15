2020-03-15T17:00:16+03:00
Звезды

Попытка суицида и тяжелый разрыв с Подкаминской: звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев счастлив с Татьяной Арнтгольц

35-летний актер не прочь обзавестись наследниками
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев счастлив с Татьяной Арнтгольцзвезда сериала "Кухня" Марк Богатырев счастлив с Татьяной АрнтгольцФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Марк Богатырев полюбился миллионам телезрителей благодаря сериалу "Кухня". За его киношным романом с актрисой Еленой Подкаминской следила вся страна. Актеры настолько убедительно сыграли чувства в фильме, что через некоторое время об их любовных отношениях в реальной жизни судачила уже вся светская тусовка. Казалось, у актера в жизни все хорошо. Однако громом среди ясного неба стало известие о том, что Богатырев попал в психбольницу после попытки суицида.

"Я погибал... В самом прямом смысле этого слова я чувствовал себя никчемным, совершенно бесполезным человеком, не способным ничего решить. Так устал, что решил покончить со всеми проблемами раз и навсегда...", - признавалась Марк Богатырев, рассказывая о пережитом в интервью журналу "Караван историй".

Как раз на тот период пришелся болезненный разрыв с Еленой Подкаминской. Марк об этом вспоминать не любит. "У актеров случается, что отношения партнеров в кино перетекают в реальную жизнь. Была влюбленность, с моей стороны - просто огромная. Но эта история касается только нас", - отмечал артист.

Крах в амурных делах и стресс на работе едва не закончились трагедией. Артист попал в психиатрическую клинику после попытки самоубийства. По его словам, оглядываясь назад, он понимает, что тот сложный, страшный период стал для него своеобразной проверкой на твердость характера и силу духа.

marchi25marchi25
no words...only beauty
21839 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Ощущение, что был в двух шагах от смерти, очень отрезвляет. Я вышел из состояния крутого пике и штопора. Хотя далось это очень тяжело", - не скрывает актер.

На съемках сериала "Наживка для ангела" познакомился с актрисой Татьяной Арнтгольц. Слухи об их романе поползли после того, как Марк разместил в блоге фото Тани в темных очках. Под снимком Богатырев написал, что эта девушка хочет его захомутать.

marchi25marchi25
Сегодня мы с Танечкой осуществили свою мечту
23561 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сейчас жизнь 35-летнего артиста изменилась. Он чувствует себя счастливым человеком. Его избранница недавно стала носить заветное кольцо на том самом пальце. Богатерев не скрывает, что не прочь обзавестись наследниками.

"Нам хорошо вместе. Мы путешествуем. Мы любим. Мы много разговариваем. Я стараюсь жить настоящим, дарить любовь", - цитирует звезду журнал OK. По словам актера, восстанавливать душевные силы ему помогает йога, которой он занимается уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Валентина Талызина оказалась на карантине в реабилитационном центре: «Никакого инсульта. У меня был страшный стресс в Китае»
Народная артистка России рассказала, как проходит ее реабилитация, и к каким мерам прибегают медики, чтобы воспрепятствовать распространению вируса [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Минпромторг сообщил, что из-за коронавируса никакие магазины закрывать не будут
В США Су-35 назвали «реальной угрозой» для американских истребителей
Грузия временно закрывает границу c Россией из-за коронавируса
Ливийская национальная армия сообщила о переброске Турцией в Ливию 2 тысяч боевиков
Карантин в Молдавии по коронавирусу: страна закрыла границы
Греция приостанавливает транспортное сообщение с рядом европейских стран
Передача Олимпийского огня пройдет без зрителей и журналистов
Мишустин поручил 16 марта доложить ему о предложениях в связи с коронавирусом
Яценюка в медицинской маске и под руки доставили в киевскую клинику
Королеву Елизавету вывезли из Букингемского дворца из-за пандемии коронавируса
В аэропорту "Домодедово" задержали неадекватного полуголого мужчину
В Нигерии взорвался участок нефтепровода
Полиция Москвы задержала экс-замглавы Следственного комитета Армении
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
На замену "Союзу" и "Прогрессу" придет новый космический корабль
Казахстан ввел режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
"Нахамил и уехал": Порошенко сорвался на журналистов по прилету в Киев