Алексея Миранчука в Италии уже сравнивают с Марадоной

оссийский футболист вышел на замену на 59-й минуте, а на 79-й сравнял счет Фото: Twitter.com

Невероятные приключения российского футболиста в Италии! Алексей Миранчук, который в конце лета перешел в «Аталанту», сыграл за свою новую команду всего несколько минут, но уже забил два мяча – один в Лиге чемпионов, а теперь и в чемпионате Италии. Но если в первый раз Гасперини выпустил его на 80-й минуте матча против датского «Мидтьюллана», когда счет был уже 3:0 в пользу итальянцев, и Миранчук забил 4-й мяч, то в последней встрече он спас игру. Российский футболист вышел на замену на 59-й минуте, а на 79-й сравнял счет. Матч «Аталанта» - «Интер» так и завершился со счетом 1:1, а Алексей получил отличные отзывы в прессе и признание болельщиков.

«Как это возможно, когда он делает два выстрела (один в ЛЧ и один в чемпионате), играя несколько минут, и забивает 2 гола? Неужели это Марадона?!», - пишут про него в соцсетях.

А еще ругают Гаспирини за то, что он маринует такого игрока на скамейке, когда команда явно буксует и требует молодой крови. Но, похоже, наставник уже готов ввести Миранчука в стартовый состав:

«Алексей Миранчук и Маттео Руджери (18-летний новичок «Аталанты» - Авт.) дебютировали сегодня в чемпионате Италии, а бывший игрок московского "Локомотива" вышел во втором тайме и сравнял счет. Я рад за них обоих… Миранчук экстраординарен, он не сделал много касаний мяча, но уже забил два очень важных гола, один в Серии А и один в Лиге чемпионов», - приводит слова Гасперини football-italia.

Сегодня Алексей Миранчук должен вечером прибыть в Новогорск в сборную России, которая готовится к матчам Лиги наций, где он встретится со своим братом Антоном.