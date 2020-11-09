Дебютант сборной России Константин Кучаев: «Перед ЧМ-2018 говорили, что я мог попасть в сборную»

Полузащитник ЦСКА рассказал, какой путь прошел до приглашения в национальную команду. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Константин Кучаев – одного из главных открытий этого сезона. Но на самом деле взлета Кучаева ждали давно. За ЦСКА он дебютировал еще в 2017 году, и той же осенью забивал «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Его сравнивали с одноклубником Головиным, и нередко в этом споре отдавали Кучаеву преимущество. Но потом серьезные травмы надолго выбили Константина из обоймы.

Полноценного возвращения пришлось ждать до 2020 года. В этом сезоне Кучаев забил первый гол в РПЛ, впервые отличился в молодежной сборной и получил приглашение в первую национальную команду страны.

«Еще перед ЧМ-2018 за пару туров до конца чемпионата мне говорили, что я могу попасть в расширенный список сборной России. Но ничего официального не было, - вспомнил Константин Кучаев то время, когда травма приостановила его карьеру. – Было тяжело восстанавливаться от той травмы и морально и физически. Никому не пожелаю такого».

ЦСКА делегировал в сборную довольно большую группу молодых игроков – кроме Кучаева вызваны Обляков и Дивеев. «Но я думаю, сказалось не только то, что мы вышли на первое место в российской Премьер-лиге. Мы старались, отдавали все силы игре, и это способствовало нашему вызову. Но справедливости ради надо сказать, что некоторые игроки травмированы, некоторые не приехали по другим причинам. А про лидерство в ЦСКА никто не думает – еще больше половины чемпионата играть», - прокомментировал Константин Кучаев.

Молодежная и первая сборная иногда тренировались на соседних полях, и Константин Кучаев наверняка уже тогда видел, что его может ждать. «На самом деле уровень совсем другой. И по уровню тренерского штаба, и по уровню отношения было видно, где первая сборная, невооруженным взглядом. Скорости другие, будет намного сложнее», - поделился Кучаев.