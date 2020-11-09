Трусова - первая в Казани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в понедельник, 9 ноября, в Казани прошли соревнования четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию у женщин. Главная интрига соревнований - кто победит в битве Майи Хромых, Алены Косторной и Александры Трусовой. Для Трусовой этот этап стал вторым в сезоне. Ранее Саша одержала победу на турнире, который прошел в Москве.

Косторная одержала победу в короткой программе, спокойно обойдя Сашу Трусову даже с небольшими ошибками во время своего проката. В этой победе есть свой подтекст - из-за того, что Алена решила уйти от Этери Тутберидзе после официально разрешенного времени на переходы, то временно пока Косторную записывают в протоколах как представляющую и "Хрустальный" и "Ангелов Плющенко". Во второй день все ждали, чем же закончится битва топ-3 фигуристок. Все остальные спортсменки в Казани были слишком уж далеко позади, чтобы составить хоть какую-то конкуренцию.

И первой из тройки на льду появилась Майя Хромых, которую на соревнованиях в Казани сопровождает тренер Сергей Дудаков. Она упала с четверного сальхова. И это сразу же бросилось в глаза всем.

- Хочется на мгновение день вчерашний, но сегодня другой день и другое состояние по накалу страстей прокат. "Исходник" этого горя, которое происходит в душе, он берет начало прямо с падения с четверного сальхова - случилось падение, недокрут. И я увидел Майю другой - читалась уверенность, молодое озорство, - подвел итог выступлению Алексей Ягудин. - Другого выхода нет кроме как идти и пробовать. Возможно, последуют и другие срывы, но главное - пробовать и пробовать. Приближать, чтобы чувствовать себя уверенно. Хорошо, что сейчас еще просто Казань и этап Кубка России.

В итоге от судей Майя получила за произвольную программу 135,83 балла. Суммарно - 212,72 балла. И стала первой в этот вечер, кто прошла отметку в 200 баллов. Ну а дальше - Александра Трусова. За бортиком - Дмитрий Михайлов и Евгений Плющенко.

Саша Трусова получила 248,63 балла - это довольно мощный итог ее проката.

- Сейчас здесь творится история, - эмоционально сказал после проката Алексей Ягудин. 3 из 4 четверных прыжка у Александры получились удачно. И теперь - слово за Аленой Косторной.

- Очень ждали Алену. Для нее это первый старт сезона. Эта история, которую она рассказала про коньки и раскатку... помню по себе - для спортсмена это настоящий ад. В самом начале обычно тройной аксель, но видимо не хватило времени еще Алене чтоб обкатать ботинки, поэтому только двойной. И для чемпионки Европы это - первый старт в сезоне, - сказал по итогам проката Алексей Ягудин в эфире Первого канала.

У Косторной - 226,31 балла Она - вторая. Трусова - победила. Майя Хромых расположилась на третьем месте на этапе Кубка России.