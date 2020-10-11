Александра Трусова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 11 октября, в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" прошел второй день соревнований второго этапа Кубка России по фигурному катанию. На льду за победу сражались девушки, которые после первого дня турнира расположились в интересном порядке. Камила Валиева, затем в пяти баллах позади Дарья Усачева и третьей - Александра Трусова, которая весной 2020 года ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Исход первой битвы между двумя самыми известными командами российского фигурного катания должен был решиться именно вечером 11 числа. Две девушки Тутберидзе против Саши Трусовой.

И стартовый порядок топ-фигуристок в произвольной программе был таким, что все прокаты хотелось смотреть до конца и не отрываясь ни на минуту. Девятой на льду должна была появиться Камила Валиева, затем - Александра Трусова и на финише - Дарья Усачева. Саша между двумя фигуристками из "Хрустального". Другие девушки из "Ангелов Плющенко", Валерия Шульская и Станислава Константинова, выступили чуть скромнее в этот вечер.

Во время своего выступления Камила Валиева допустила аж два падения, что заметили все. С разочарованным лицом фигуристка стояла у бортика после проката. А вот Татьяна Тарасова в эфире Первого канала сказала:

- Нападалась немного, с недочетами. Жаль. Но это - начало года. Конечно, уникальная девочка. У нее как ни у кого в программе... мне нравится эта программа. Эта музыка совершенно осознанна. И у нее очень точно подход к любому движению - вращение, либо прыжок, выход, либо же подход к следующему элементу. Видишь очень интересные подходы. Это выделено в правлах одиночного катания, но никто так не делает! - подвела итог прокату Камилы Валиевой Татьяна Тарасова.

И от судей Валиева получила 148,60 балла получила и 233,70 балла за итог двух прокатов. Но - два балла "дедакшн", снижение за два падения.

У Александры Трусовой было тоже два падения. Но судьи оценили все прыжки и одарили щедро бонусами. За прокат - 164,82 балла и суммарно 240,59. Итог - Саша обошла Камилу.

Татьяна Тарасова, в свою очередь, прокомментировала выступление Александры:

- Немного испортила лутц, риттбергер. Была крутка сумасшедшая на этот лутц и смогла выехать. Я могу сказать, что я не буду с первого соревнования говорить насчет программы... Я вижу в этой программе не Джульеттой. Но все равно она катается очень музыкально! Бонусов на вращение у Саши нет, но на тулупе будут. И на лутце бонусы. Не говорю, что за это исполнение, а вообще. Она стала лучше вращаться, лучше едет, - заявила заслуженный тренер по фигурному катанию в прямом эфире Первого канала.

Ну и финальный прокат - у Дарьи Усачевой, которая заменила на этапе Кубка России в Москве Евгению Медведеву. Но она не смогла догнать ни Камилу, ни Сашу. Даша в итоге заработала 233,20 балла, уступив 0,5 балла Валиевой.

Ну а Александра Трусова - победила!