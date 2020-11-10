Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

МИД России: "Признание Баку вины оцениваем позитивно"

По факту происшествия на азербайджанско-армянской границе будет проведено "оперативное расследование"
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
КомментироватьОставить комментарий
Из трех членов экипажа выжил лишь один человек.

Из трех членов экипажа выжил лишь один человек.

Фото: REUTERS

Ночью в официальном паблике МИД России появилась реакция на сбитый Минобороны Азербайджана российский вертолет Ми-24.

"В связи с заявлением МИД Азербайджана о трагическом инциденте, в результате которого был сбит российский военный вертолет Ми-24: Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны".

Ранее, а точнее в 21.13 на сайте МИД Азербайджана появилось следующее заявление:

"Согласно информации, полученной Министерством обороны Азербайджанской Республики от Министерства обороны России, 9 ноября этого года в 18:30 военный вертолет Ми-24 Российской Федерации был сбит на Нахчыванский участок армяно-азербайджанской государственной границы. В этой связи следует подчеркнуть следующее: полет вертолета проходил в непосредственной близости от армяно-азербайджанской государственной границы, а в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные военные столкновения, полет проходил в темноте, на малой высоте, вне зоны обнаружения РЛС ПВО. Вертолеты ВВС России ранее в указанном районе не видели".

МЧС Армении первым опубликовало фотографии с места крушения Ми- 24

МЧС Армении первым опубликовало фотографии с места крушения Ми- 24

В заявлении также говорится, что "с учетом напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями со стороны армянской стороны" дежурный боевой расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) принял решение об открытии огня.

"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с этим трагическим инцидентом, который носит случайный характер и не был направлен против российской стороны. Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявили в МИД Азербайджана и предложили выплатить родственникам погибших и раненых "соответствующую компенсацию".

"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - сообщил ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Военное ведомства России опубликовали также последнюю информацию, которую предоставили в Минобороны Армении:

"Согласно сводки 9 ноября около 17.30 по московскому времени при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли с переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования. Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Азербайджан признал, что сбил российский вертолет. Что известно

Два члена экипажа погибли, один летчик выжил (подробности)

Политика: В ВЕРХАХРоссийский вертолет сбит над территорией Армении

Рекомендуемые